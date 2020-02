La soberanía tecnológica es la misión de América Latina, afirma Ramonet

👉En la biotecnología, como en otras industrias de la llamada “economía del conocimiento”, la productividad depende directamente de la creatividad de los trabajadores, y esta, a su vez, de la motivación 👌😉 ... See MoreSee Less

Una oportunidad, desde el diseño y la comunicación para salvar el planeta... Si conoces a algún colega o amigo que quiera participar, es bienvenido, bienvenida y viceversa...#ConcursoNacionaldeCarteles de la ACNU 🎉🎉 Recuerden que aún sigue abierta la convocatoria a nuestro 3er Concurso Nacional de Carteles que en esta ocasión tiene como temática central Cuba: comunidades resilientes ante el cambio climático Participa! 💪 Más información en nuestra página web :) Facultad de Comunicación Cartelon. Gráfica Cubana Cubadebate Mayabeque Ahs Asociación Hermanos Saíz Santiago de Cuba Asociación Hermanos Saíz Instituto Superior de Diseño ISDi FEU - ISDi Wilma Garrido Moreno Ania Triana Sevajanes ONDi Diseño FEU de Cuba Campaña Súmate Ujc-Minrex Cristina González ... See MoreSee Less

Esther Williams no creó el ballet acuático ni fue as olímpica



Dio un gran impulso desde lo cinematográfico a la disciplina; también, fue una combativa luchadora por la inclusión de esta en el programa olímpico

cutt.ly/qr1xBKK ... See MoreSee Less

Photo