Facebook mantendrá anuncios políticos y fake news en campaña presidencial de EEUU

Facebook desafió este jueves los reclamos públicos para que ponga límites significativos en la publicidad política antes de las elecciones presidenciales de 2020, y ha optado solo por introducir cambios menores, de acuerdo con The Washington Post.

Las nuevas reglas de la compañía seguirán permitiendo a los políticos hacer afirmaciones falsas en sus publicaciones, incluidas la propaganda que se paga a Facebook, por lo que se preservan las herramientas poderosas pero controvertidas que durante mucho tiempo han ayudado a los demócratas y republicanos a enviar mensajes a audiencias estrechamente segmentadas en el sitio de redes sociales. .

La presión para repensar su enfoque de los anuncios políticos provino de una amplia gama de reguladores federales, expertos digitales y defensores de la privacidad, así como algunos de los propios empleados de Facebook. Argumentaron que las políticas de la compañía refuerzan el debate político estadounidense y exponen a los usuarios a graves riesgos, incluida la desinformación viral, que los actores maliciosos podrían pagar para promover en el sitio.

Pero Facebook finalmente se puso del lado de la campaña de reelección del presidente Trump y otros estrategas políticos, tanto demócratas como republicanos, que lucharon ferozmente detrás de escena para mantener las herramientas digitales que los ayudaron a encontrar nuevos partidarios, solicitar donaciones y movilizar a los votantes el día de las elecciones.

Los principales candidatos demócratas de 2020, incluida la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), también criticaron a la compañía, expresando preocupación porque Facebook había allanado el camino para que Trump mintiera impunemente a los usuarios de las redes sociales. Y en Capitol Hill, el senador Ron Wyden (demócrata de Oregón) acusó a Facebook de tratar de “engañar a las personas con hojas de higuera en lugar de tomar medidas reales”.

Según sus nuevas políticas, Facebook dijo que les daría a los usuarios la opción de ver menos anuncios sobre candidatos políticos y temas sociales, utilizando una herramienta en desarrollo que planea lanzar en el verano.

“Por supuesto, dar a los usuarios opciones es un paso en la dirección correcta, pero una opción de exclusión voluntaria no hará una gran diferencia, porque la mayoría de los usuarios se apegan a los valores predeterminados”, dijo Piotr Sapiezynski, científico investigador de la Northeastern University.

El martes la compañía emitió una nueva política sobre manipulación de video o deepfakes, que aún permite que un vido de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alterado para que pareciera borracha permanezca en el sitio.

El jueves, el portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, describió las reformas de Facebook como “mucho mejores” que lo que Google y Twitter habían hecho, y dijo que la falta de límites en Facebook “alienta a más estadounidenses a participar en el proceso”.

Insistió en que “nuestros anuncios son siempre precisos” a pesar de la evidencia de lo contrario. La campaña del presidente publicó anuncios en línea en 2019 que incluían imprecisiones sobre Biden y sus lazos con Ucrania, según los verificadores, una medida que desencadenó el debate sobre las falsedades en Facebook.

El jueves, Priorities USA, un súper PAC demócrata líder, dijo que los cambios no fueron suficientes.

“(No quieren) hacer el cambio que es más vital: garantizar que los políticos no puedan usar Facebook como una herramienta para mentir y manipular a los votantes”, dijo Madeline Kriger, directora de medios integrados del grupo, quien supervisa los anuncios digitales internos.

(Versión del artículo publicado en The Washington Post: Facebook won’t limit political ad targeting or stop false claims under new ad rules )