Cinco áreas que los estudiantes de periodismo (y todo periodista) deberían conocer

Los vertiginosos cambios que ha traído la digitalización obliga a los periodistas a profundizar en algunas áreas de conocimiento que antes no existían o no eran relevantes, al tiempo que les exige también ser capaces de desarrollar habilidades nuevas; eso sí, como siempre indicamos, manteniendo como irrenunciable el compromiso con las bases fundacionales del oficio del periodista. De nada sirve saber SEO o manejarse muy bien en la representación de datos si una persona redacta mal, no se preocupa por contrastar fuentes, no sabe investigar o rigor es una palabra ajena a su vocabulario.

Teniendo en cuenta esa necesidad de ser, ante todo, periodista, sin adjetivos, aquí van cinco áreas que todos los periodistas deberían conocer, según una selección realizada por Journalism.co.uk

1.- Periodismo móvil

Saber usar un móvil para hacer periodismo es cada vez más necesario. Al igual que antes lo fue la grabadora, ahora el móvil nos permite no sólo grabar audio o vídeo, y editarlo, sino usar numerosas herramientas tanto para facilitar el trabajo (por ejemplo, convertir audio a texto en tiempo real) para informar. Grandes emisoras como la BBC y la CNN están incorporando el periodismo móvil en sus redes sociales para atraer a esas audiencias.

2.- Instagram Stories

Según el Reuters Digital News Report (DNR) 2019, los menores de 35 años pasan un 25 por ciento más de tiempo con Instagram que en 2018. Cada vez más medios de comunicación utilizan Instagram para hacer crecer su público más joven.

Vale la pena saber cómo subir contenido horizontal a IGTV (Instagram TV) y cómo usar otras funciones de Instagram, incluidos filtros, publicaciones programadas, uso de hashtags, etc.

3.- Inteligencia artificial

La inteligencia artificial va a entrar de lleno en el mundo del periodismo. En principio, para facilitar el trabajo. Los bots, como ya sucede en algunos medios, son capaces de publicar información de datos (resultados deportivos, bolsa, seísmos, etc), así como buscar en grandes bases de datos para encontrar historias importantes, según los parámetros introducidos previamente, y permitir que el periodista tenga más tiempo para dedicarse a la información relevante.

Por ejemplo, Reuters usa inteligencia artificial para examinar 700 millones de tweets diarios y marcar posibles noticias de última hora.

Sky News también utiliza herramientas automatizadas, como la transcripción y el reconocimiento facial, para dedicar menos tiempo a las tareas que se pueden realizar mediante la automatización y más tiempo en proyectos creativos.

Es importante que los periodistas hagan algún curso o lean sobre Inteligencia Artificial aplicada al periodismo, para que no les pille por sorpresa e incluso puedan ya introducirla en sus respectivas redacciones. En este artículo, se repasa para qué puede usarse en periodismo la Inteligencia Artificial y qué están haciendo los medios

4.- Podcasts y dispositivos controlados por voz

La narración en audio, en particular los podcasts, es una tendencia creciente en la industria de los medios. El DNR 2019 muestra que alrededor de una de cada seis personas escucha un podcast sobre noticias o política.

Muchos medios de comunicación están introduciendo podcasts para encontrar nuevos oyentes. Lo mejor de los podcasts es que no se necesita un gran presupuesto

Mientras tanto, los dispositivos controlados por voz, (Google Home, Amazon Echo, etc.) son otra plataforma que las personas usan cada vez más para escuchar noticias y son cada vez más los medios que están potenciando este canal para captar nuevo público.

En este artículo, repasamos las nuevas oportunidades que el audio abre para los periódicos y en este otro, específicamente, qué pueden aportar al periodismo los altavoces inteligentes

5.- Periodismo de soluciones

Los informes no paran de revelar que muchos lectores están cansados de titulares negativos e informes pesimistas, y reclaman a los medios que no se limiten a dar a conocer el problema, sino que sean capaz de proponer soluciones. El periodismo de soluciones informa sobre un problema que presenta una solución potencial a través de técnicas rigurosas. En este entrevista, el periodista Chani Guyot explica qué están haciendo para desarrollar un periodismo de soluciones.