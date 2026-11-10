El populismo contra la inteligencia artificial en EEUU

Las elecciones de medio término han dejado una señal que trasciende la disputa entre demócratas y republicanos: el creciente rechazo ciudadano al poder de las grandes compañías tecnológicas, a la expansión de los centros de datos y a los efectos económicos y laborales de la inteligencia artificial comienza a transformarse en una fuerza política.

La inteligencia artificial podría convertirse en uno de los grandes campos de batalla de la política estadounidense rumbo a las elecciones de 2028. Esa es la tesis que plantea el periodista Garrison Lovely al analizar las consecuencias de las elecciones legislativas de noviembre y el creciente malestar social frente al desarrollo acelerado de esta tecnología.

Los centros de datos llegan a las urnas

Las elecciones de medio término no estuvieron determinadas exclusivamente por la inteligencia artificial. El costo de la vida, la inmigración, la política exterior y otros asuntos continuaron teniendo un peso superior entre las preocupaciones del electorado.

Sin embargo, la expansión de los centros de datos apareció con una fuerza inédita en numerosas campañas locales. En más de 30 localidades de nueve estados fueron aprobadas moratorias u otras restricciones a este tipo de instalaciones.

El fenómeno resulta relevante porque los centros de datos han dejado de ser una infraestructura tecnológica invisible. Su enorme consumo de electricidad y agua, su impacto territorial y las inversiones multimillonarias necesarias para sostener la carrera por la inteligencia artificial los están convirtiendo en un asunto de política pública.

La infraestructura material de la inteligencia artificial —electricidad, agua, suelo y centros de datos— comienza a convertirse también en una cuestión electoral.

Una nueva fuente de malestar económico

Según el análisis, la oposición a la inteligencia artificial puede crecer todavía más si aumentan sus efectos sobre el empleo.

Las principales compañías del sector han presentado los nuevos sistemas como herramientas capaces de automatizar un número creciente de tareas humanas. Ese proceso genera expectativas de productividad, pero también preocupación por una eventual sustitución masiva de trabajadores.

Lovely considera que el escenario político podría transformarse rápidamente si la automatización comienza a afectar de manera visible a grandes segmentos de la fuerza laboral.

Hasta ahora, buena parte de la contestación social se ha concentrado en los centros de datos y en sus efectos sobre comunidades concretas. Pero el impacto sobre el empleo podría convertir la regulación de la inteligencia artificial en un conflicto nacional.

Silicon Valley entra en la disputa política

El texto también analiza la estrecha relación construida durante los últimos años entre algunas de las principales compañías tecnológicas y la Administración de Donald Trump.

Empresarios e inversores vinculados al sector de la inteligencia artificial han defendido una política de mínima regulación para acelerar el desarrollo tecnológico estadounidense, especialmente frente a la competencia con China.

Sin embargo, esa cercanía entre Washington y Silicon Valley puede convertirse ahora en una vulnerabilidad política.

Durante las campañas de 2026 aumentaron los anuncios electorales que cuestionaban el poder de las grandes tecnológicas y reclamaban mayores controles sobre la inteligencia artificial. Para Lovely, ese cambio demuestra que enfrentarse a las corporaciones tecnológicas puede resultar electoralmente rentable.

Los demócratas buscan apropiarse del descontento

Una parte del Partido Demócrata parece haber identificado esta nueva corriente política.

Legisladores progresistas han planteado moratorias sobre determinadas formas de inteligencia artificial, mayores controles sobre las compañías desarrolladoras y nuevas protecciones para los trabajadores.

Entre las propuestas mencionadas aparecen restricciones a sistemas de vigilancia laboral, mecanismos para facilitar la sindicalización, mayores responsabilidades legales para las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial y medidas destinadas a impedir que la automatización se traduzca automáticamente en despidos.

También comienza a discutirse cómo compensar a los trabajadores cuando sus producciones, textos, imágenes o datos son utilizados para entrenar sistemas que posteriormente pueden sustituir parte de su actividad profesional.

El debate comienza a desplazarse desde qué puede hacer la inteligencia artificial hacia quién obtiene sus beneficios y quién soporta sus costos.

Una ruptura con la vieja alianza entre los demócratas y Silicon Valley

Durante años, buena parte de las grandes tecnológicas mantuvieron vínculos estrechos con sectores del Partido Demócrata. Esa relación alcanzó especial intensidad durante la era de Barack Obama.

Lovely considera que regresar a ese modelo sería políticamente perjudicial para los demócratas.

La concentración económica de las grandes plataformas, el crecimiento acelerado de las compañías de inteligencia artificial y la posibilidad de que estas tecnologías transformen profundamente el mercado laboral están creando un terreno favorable para una política económica de carácter populista.

En ese escenario, las grandes corporaciones tecnológicas pueden convertirse en un adversario político comparable al que durante otros períodos representaron los grandes bancos, las compañías petroleras o Wall Street.

El Congreso puede convertirse en escenario de confrontación

Una de las posibilidades abiertas tras las elecciones es que el Congreso estadounidense intensifique la fiscalización sobre las compañías de inteligencia artificial.

Las audiencias legislativas permitirían exigir información sobre los riesgos tecnológicos, la automatización laboral, los incidentes de ciberseguridad y los objetivos estratégicos de las empresas que desarrollan los modelos más avanzados.

El autor sostiene que estas comparecencias también tendrían una enorme dimensión política y comunicacional.

Directivos de compañías como OpenAI, Anthropic o Tesla podrían ser llamados a explicar públicamente qué tipo de sistemas están intentando construir, cuáles pueden ser sus consecuencias y qué mecanismos existen para evitar daños económicos o sociales.

El temor a una inteligencia artificial capaz de sustituir trabajo humano

En el centro de la discusión aparece una cuestión todavía más profunda: el objetivo de desarrollar sistemas capaces de realizar una parte creciente de las tareas intelectuales actualmente desempeñadas por personas.

Las compañías tecnológicas presentan este horizonte como una transformación económica comparable a otras grandes revoluciones tecnológicas.

Sus críticos, en cambio, consideran que podría provocar una concentración extraordinaria de riqueza y poder si los beneficios de la automatización quedan en manos de un reducido grupo de corporaciones.

La posibilidad de que los propios sistemas de inteligencia artificial participen en el desarrollo de nuevas generaciones de modelos aumenta todavía más esas preocupaciones.

La IA puede convertirse en el gran conflicto político de 2028

El escenario que describe Lovely apunta hacia una transformación importante del debate político estadounidense.

Durante los últimos años, la inteligencia artificial fue presentada principalmente como una carrera tecnológica: Estados Unidos debía innovar más rápido para mantener su liderazgo frente a China.

Ahora empieza a aparecer otra discusión.

Comunidades preocupadas por el consumo eléctrico de los centros de datos, trabajadores que temen la automatización, sindicatos, activistas tecnológicos y sectores políticos que cuestionan el poder de Silicon Valley comienzan a converger en una agenda común.

Si esa tendencia continúa, la inteligencia artificial podría dejar de ser únicamente una cuestión tecnológica para convertirse en una de las grandes divisiones económicas y políticas de Estados Unidos.

La pregunta central puede dejar de ser quién desarrolla primero la inteligencia artificial más avanzada y pasar a ser quién controla esa tecnología, para qué se utiliza y quién paga sus consecuencias.

Versión periodística elaborada a partir de las ideas expuestas por Garrison Lovely en su columna “Anti-AI populism is the future of American politics”, publicada en The Guardian en noviembre de 2026.