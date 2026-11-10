Víctor Pérez-Galdós, una vida dedicada al periodismo

El periodismo cubano despide a Víctor Francisco Pérez-Galdós Ortiz, periodista, guionista, escritor e investigador que durante más de cinco décadas hizo de la radio, la historia y la memoria nacional los ejes de una obra extensa y sostenida.

Pérez-Galdós falleció el 6 de noviembre de 2026, a los 81 años. Había nacido en Cienfuegos, el 15 de abril de 1945. Su trayectoria profesional atravesó algunos de los espacios más significativos de la prensa cubana: la Agencia de Información Nacional, Radio Progreso y Radio Habana Cuba, además de una larga labor como investigador y divulgador de la historia del país.

Su camino hacia el periodismo no fue lineal. En 1963 se graduó como electricista en la Escuela Tecnológica San Lorenzo y, ya en La Habana, trabajó como enrollador de motores en un taller de mantenimiento. Sin embargo, la vocación por la comunicación se fue imponiendo. Desde mediados de la década de 1960 comenzó a colaborar con publicaciones como el semanario *Palante* y revistas de la Unión de Jóvenes Comunistas. En 1968 ingresó en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, donde se graduó en diciembre de 1972. Durante sus años de estudiante inició además una relación profesional con Radio Progreso que se prolongaría durante décadas.

A partir de entonces desarrolló una carrera marcada por la versatilidad. Trabajó en la Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba entre 1973 y 1974; fue subdirector de la Agencia de Información Nacional entre 1974 y 1987; dirigió el área informativa de Radio Progreso entre 1987 y 1988, y posteriormente se desempeñó durante años como guionista, reportero y realizador de series y programas especiales en Radio Habana Cuba.

En la radio encontró uno de sus espacios naturales. Su voz, su capacidad narrativa y su dominio de la historia convirtieron sus programas y colaboraciones en una referencia para varias generaciones de oyentes. Aún en las últimas etapas de su vida profesional se mantenía activo en espacios dedicados a la historia, la identidad, el patrimonio y la obra de José Martí. Una entrevista de Radio Habana Cuba en 2021 lo mostraba todavía vinculado a numerosos proyectos radiales y con un archivo de cientos de materiales sobre figuras de la historia cubana.

Su otra gran pasión fue la investigación histórica. José Martí, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otras figuras centrales de la historia nacional ocuparon buena parte de sus libros, guiones, artículos y programas. Su bibliografía incluye títulos como *Un hombre que actúa como piensa*, *José Martí. El amor y la solidaridad*, *José Martí. Visión de un hombre universal*, *Joseíto Fernández y su Guajira Guantanamera*, *Cien momentos en la vida de Camilo Cienfuegos*, *Che. Entrañable presencia*, *José Martí: fuente de motivación y enseñanza* y *Che. Su palabra como arma de combate*.

En esa combinación entre periodismo e historia encontró una de sus principales contribuciones profesionales. No se limitó a narrar acontecimientos: buscó conservarlos, explicarlos y transmitirlos a públicos amplios mediante la radio, la televisión, los libros y la prensa.

Ese trabajo fue reconocido a lo largo de los años. Obtuvo, entre otros galardones, el Premio Nacional en el Festival de la Radio en 1988 y el Premio Nacional de Periodismo Histórico 2023 por la obra de toda la vida. También recibió distinciones como la Utilidad de la Virtud y Honrar Honra, concedidas por la Sociedad Cultural José Martí.

El Premio Nacional de Periodismo Histórico 2023 resumió buena parte de lo que había sido su trayectoria: más de medio siglo dedicado a divulgar la historia desde el periodismo, mediante entrevistas, reportajes, guiones y espacios de investigación.

Quienes trabajaron con él lo recuerdan también por una dimensión menos visible, pero igualmente importante: su vocación de enseñar. Impartió conferencias, integró jurados, compartió experiencias con colegas jóvenes y participó activamente en espacios profesionales. Fue miembro de la Unión de Periodistas de Cuba, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí.

Su muerte cierra una trayectoria estrechamente ligada a la evolución de la radio y el periodismo cubanos durante más de medio siglo.