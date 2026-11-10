Las resistencias

Son tan diversas como los colores de las tierras. Tan diferentes como los rostros de los pueblos. Tan disímiles como la diversidad de ideas y propósitos que brotan. Se aparecen, florecen, inundan. Se miran, se ven, las ven. Transitan las calles de París, Barcelona, Buenos Aires, Asunción, Santiago, Tirana; votan en las mesas electorales de Brasil y Estados Unidos; actúan en Gaza, Líbano, Ormuz; persisten en Chiapas y el Wallmapu; se activan en las tierras cubanas.

Son multicolores. Multifacéticas. Multitudinarias. Multiplicadoras.

Son tan diversas como los colores de las tierras. Tan diferentes como los rostros de los pueblos. Tan disímiles como la diversidad de ideas y propósitos que brotan.

Se expresan. Se expanden. Se muestran. Se atreven.

Resistencias electorales, políticas, digitales. Resistencias armadas, materiales, guerrilleras. Resistencias sociales, populares, ciudadanas.

Se aparecen, florecen, inundan. Se miran, se ven, las ven.

Transitan las calles de París, Barcelona, Buenos Aires, Asunción, Santiago, Tirana; votan en las mesas electorales de Brasil y Estados Unidos; actúan en Gaza, Líbano, Ormuz; persisten en Chiapas y el Wallmapu; se activan en las tierras cubanas.

Se paran frente al genocidio, el negacionismo, el sionismo, la guerra, la injerencia, el odio, la prepotencia, la ignorancia, se paran frente a Trump, Netanyahu, Bolsonaro, “el loco” Milei y varios más.

Aparecen cuando todo se oscurecía, muchos flaqueaban, cuando concurría el desánimo, el repliegue, la desesperanza, la incertidumbre.

El pueblo brasileño, con millones de votos activados, con decisión/voluntad, propinó una enorme derrota a la extrema derecha, paró a Bolsonaro, oxigenó a Latinoamérica. La ciudadanía estadounidense, los latinos, los afrodescendientes, los jóvenes, las diversidades de todo tipo, los progresistas, golpearon electoral y políticamente a Trump, a “los halcones”, a los racistas y xenófobos, a los multimillonarios. En ciudades europeas estudiantes, empleados, artistas, trabajadores, mujeres, coparon ciudades, barrios y calles, denunciaron la carestía, la pobreza, la exclusión, los malos salarios y las viviendas encarecidas, la injusticia social que asoma/instala; rechazaron las inversiones del yerno de Trump en un “polo turístico” interventor y protestaron ante la estafa del banco y el presidente paraguayo. El Eje de la Resistencia actúa en Asia Occidental, ocupan armas y tecnología para enfrentar/desgastar a las fuerzas militares y de Inteligencia de Estados Unidos, Israel y sus aliados. Las y los zapatistas caminan a ciudades para abrazar a las buscadoras -madres, hermanas, esposas- de desaparecidas/dos, mientras refuerzan su proyecto indígena y transformador. Los estudiantes se manifiestan masivamente en Santiago y Buenos Aires para exigir educación pública y de calidad y rechazar planes jibarizadores. El pueblo cubano levanta creatividad, dignidad, inteligencia, defensa, esfuerzo y trabajo para enfrentar el bloqueo convertido en genocidio silencioso. Así, suma y sigue.

“¿Quién dijo que todo está perdido?”

La resistencia, multicolor y multifacética, adquiere forma, muestra rostros, retoma aspiraciones, instala batallas, despeja nubarrones, abre horizontes, tiende esperanzas, obtiene logros, consigue triunfos.

Lo que ha ocurrido/está ocurriendo va mucho más allá de orgánicas, institucionalidades, burocracias, renuncios, mesas de café, tableros sistémicos.

Son, por lo demás, rebeldías que marcan opciones/caminos, que construyen, que proponen, que esperanzan, que alcanzan enormes logros y concretan el triunfo de objetivos/demandas.

Lo que hacen/hicieron los de abajo en Cuba, Palestina, Brasil, Estados Unidos, Francia, España, México, Paraguay, y tantos lares demuestra que resistir no es retórica sino sendero alternativo/alterativo. Ahí están los hechos de los últimos meses.

(Tomado de El Clarin, Chile)