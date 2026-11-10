Estudiantes de Periodismo de la Universidad de La Habana visitan la Casa de la Prensa

Alumnos de primer y segundo año de la Facultad de Comunicación intercambiaron con directivos de la Unión de Periodistas de Cuba sobre las transformaciones de la prensa, la inserción profesional de los jóvenes y los retos actuales del gremio.

Estudiantes de primer y segundo año de la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana visitaron la Casa de la Prensa, sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en una jornada concebida como espacio de intercambio, aprendizaje y acercamiento a la práctica profesional.

Durante el encuentro, los futuros periodistas conocieron de primera mano aspectos relacionados con el funcionamiento de la prensa cubana y las transformaciones que atraviesan actualmente los medios de comunicación.

Las nuevas dinámicas de la profesión

Uno de los principales temas abordados fue el impacto de las transformaciones asociadas al denominado experimento para el fortalecimiento de la prensa cubana, que ha introducido cambios en las dinámicas organizativas, editoriales y profesionales de diferentes medios.

El diálogo permitió analizar los nuevos escenarios en los que deberán desenvolverse quienes hoy se forman como periodistas, así como los desafíos que plantea una profesión marcada por las transformaciones tecnológicas, los cambios en los modelos de gestión y las nuevas formas de producción y distribución de contenidos.

“El encuentro permitió acercar a los estudiantes a las transformaciones que vive actualmente la prensa y a los desafíos que encontrarán en el ejercicio profesional.”

Inserción de los jóvenes en los medios

Las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes y sus principales áreas de interés profesional ocuparon también una parte importante del intercambio.

Los participantes conversaron sobre los sectores de la comunicación que más les apasionan, las oportunidades existentes en los diferentes medios y la necesidad de fortalecer los vínculos entre la formación universitaria y las dinámicas reales de las redacciones.

El encuentro sirvió así para conocer inquietudes, expectativas y aspiraciones de quienes comienzan su preparación profesional, al tiempo que permitió acercarlos a algunos de los escenarios en los que podrán desarrollar su futuro desempeño.

Recorrido por instituciones de formación periodística

Como parte de la jornada, los estudiantes visitaron además el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, institución dedicada a la capacitación y superación profesional de periodistas y comunicadores.

El recorrido incluyó también la Residencia Estudiantil El Costillar de Rocinante, vinculada a las actividades formativas que desarrolla el Instituto.

La visita permitió a los jóvenes conocer otros espacios relacionados con la formación, la investigación y el intercambio profesional dentro del sistema de la prensa cubana.

La responsabilidad del gremio con los futuros periodistas

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, intercambió con los estudiantes acerca de las responsabilidades de la organización con las nuevas generaciones y de la necesidad de fortalecer los vínculos entre la UPEC y la Facultad de Comunicación.

Durante el diálogo se abordó el papel que corresponde al gremio en el acompañamiento de quienes se preparan para incorporarse a los medios, así como la importancia de propiciar espacios donde los estudiantes puedan aproximarse desde los primeros años de la carrera a la realidad profesional.

“La formación de las nuevas generaciones de periodistas exige una relación cada vez más estrecha entre la universidad, los medios y las organizaciones profesionales.”

Un puente entre el aula y la profesión

Más allá del recorrido institucional, la jornada permitió conectar la formación académica con las experiencias, desafíos y transformaciones que marcan hoy el ejercicio del periodismo.

El intercambio se convirtió así en un puente entre el aula y la profesión, y en una oportunidad para que los estudiantes conocieran directamente algunas de las principales discusiones que atraviesan actualmente a la prensa cubana.