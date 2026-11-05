Díaz-Canel pide responder con hechos a los problemas del pueblo

La Habana, 4 de noviembre de 2026. Las dificultades en el abastecimiento de agua, la incidencia de los apagones sobre los sistemas de bombeo y la responsabilidad de las instituciones ante los reclamos ciudadanos centraron la cuarta emisión del programa Criterio Compartido, transmitido por Radio Rebelde y conducido por Bárbara Betancourt.

Durante el espacio, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció la gravedad de la situación y reclamó combinar las inversiones y soluciones técnicas con una atención sistemática y responsable a las personas afectadas.

“Está ejerciendo su derecho a reclamar y nosotros tenemos el deber de escucharlos con humildad y de responderles con hechos y no con retórica”.

El mandatario señaló entre las causas del problema el envejecimiento de las redes, las inversiones y mantenimientos pendientes, las limitaciones derivadas del bloqueo, así como la falta de combustible y de electricidad para mantener los bombeos. Afirmó que el problema “es real, es grave y es complejo” y que su solución exige un programa integral y tiempo para acometer las inversiones previstas.

La atención institucional, en el centro del debate

Díaz-Canel insistió en que las dificultades materiales no pueden servir de justificación para la falta de atención, las respuestas tardías o la ausencia de funcionarios en las comunidades afectadas.

“No vamos a detenernos tampoco en las causas externas para justificar la falta de respuesta institucional”.

El Presidente reclamó escuchar a los vecinos, visitar los lugares afectados, compartir con ellos la situación existente y buscar alternativas, además de exigir responsabilidad cuando se produzcan negligencias, indolencia o maltrato.

“La población no es una molestia, es la razón de ser de nuestras instituciones”.

Durante el intercambio también se abordaron denuncias sobre robos de tuberías y manipulaciones indebidas de válvulas. Díaz-Canel llamó a prestar atención a las alertas y propuestas de los propios residentes para evitar la repetición de problemas previamente identificados.

Seis meses sin respuesta en Mantilla

Uno de los casos examinados fue el de una vecina de Mantilla, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, que relató haber permanecido durante más de seis meses sin recibir el servicio en las condiciones habituales y sin obtener respuesta de las instancias a las que acudió.

Según explicó Díaz-Canel, la investigación posterior permitió detectar dificultades con las válvulas y determinar que existía una solución técnica que podía ejecutarse en pocas horas. El mandatario calificó como un fracaso institucional el prolongado período transcurrido sin respuesta.

“Seis meses de silencio no se justifican con ninguna complejidad técnica. Puede haber la complejidad técnica, pero el silencio no se justifica”.

El caso sirvió para insistir en la necesidad de recorrer las comunidades, comprobar directamente las situaciones y coordinar la actuación de las entidades responsables.

La solución no puede depender de llegar a la radio

Díaz-Canel advirtió que la atención institucional no puede limitarse a las personas que consiguen comunicarse con un medio de prensa o cuya situación adquiere visibilidad pública.

“La atención a un caso y su solución no puede depender de la visibilidad mediática de una persona”.

Explicó que Criterio Compartido debe contribuir a extender un método de trabajo basado en escuchar, visitar, evaluar cada caso, buscar soluciones y asumir la responsabilidad inherente al servicio público.

Más de 2,6 millones de personas afectadas

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, informó durante el programa que al amanecer del día anterior a la emisión se contabilizaban 2.681.770 habitantes afectados en el abastecimiento por redes.

De acuerdo con los datos expuestos, el 66 % de las afectaciones estaba asociado a la energía eléctrica y el 25 % a problemas en los equipos de bombeo. En La Habana se reportaban 536.000 personas afectadas.

Al referirse a la distribución mediante camiones cisterna, Díaz-Canel señaló que las pipas constituyen una alternativa para situaciones de emergencia, pero no una solución estructural.

“Con pipas no vamos a resolver el problema, la pipa nos ayuda a atenuar”.

En ese sentido, defendió la recuperación de las redes y los sistemas de bombeo y la ejecución de inversiones destinadas a comunidades que históricamente han dependido de formas alternativas de distribución.

Tres pilares para reducir la dependencia de los apagones

Uno de los objetivos del programa integral expuesto durante la emisión es disminuir la dependencia del abastecimiento de agua respecto a las afectaciones del Sistema Electroenergético Nacional.

Díaz-Canel resumió la estrategia en tres prioridades: recuperar las fuentes de abasto y las conductoras principales; avanzar en la transición energética mediante el uso de fuentes renovables en los sistemas de bombeo; y fortalecer la gestión institucional y la atención sistemática a la población.

Antonio Rodríguez informó que se construyen 10 parques solares, con 200 megawatts de capacidad y almacenamiento, destinados a tres fuentes fundamentales de abastecimiento de La Habana. La terminación está prevista para agosto de 2027, aunque, según explicó, se trabaja para reducir ese plazo.

El titular de Recursos Hidráulicos agregó que se encuentran en funcionamiento 853 equipos de bombeo correspondientes al proceso de cambio de matriz energética y que está prevista la llegada de otros 446 equipos antes de finalizar diciembre de 2026.

Seguimiento a las llamadas de la población

En el balance de la emisión anterior, Díaz-Canel informó que se habían recibido 29 llamadas y que las 29 personas fueron visitadas. De esas comunicaciones, 23 correspondían a quejas.

Nueve de los planteamientos ya tenían solución, mientras otros 12 requerían recursos y mayor tiempo para resolverse. El Presidente señaló además que se mantenía el seguimiento a otras 40 llamadas recibidas antes y después de aquella emisión.

Las nuevas comunicaciones, explicó, serían atendidas durante los 15 días siguientes, hasta la próxima transmisión del programa, cuando se informaría sobre las gestiones realizadas, los resultados obtenidos y los asuntos todavía pendientes.

“Decir la verdad y exigir responsabilidad”

Al cierre del programa, Díaz-Canel llamó a enfrentar las dificultades desde la solidaridad y la responsabilidad institucional, y reiteró que la atención a las personas debe mantenerse incluso en medio de las limitaciones materiales.

“Los cubanos en la revolución no estamos para molestarnos los unos a los otros. Estamos para ayudarnos los unos a los otros”.

El mandatario resumió el propósito de Criterio Compartido como un espacio no destinado a generar promesas imposibles, sino a informar con transparencia y exigir respuestas.

“Este programa no es un espacio para prometer lo que no podemos cumplir, sino para decir la verdad y para exigir responsabilidad, para exigir sensibilidad, para exigir aporte por cada uno de nosotros”.

Escuchar el programa completo

La cuarta emisión de Criterio Compartido puede escucharse en las siguientes plataformas:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5RVPn4w9MA7bB0iFxDiRfb

iVoox:

https://go.ivoox.com/rf/183297323

Fuente: Criterio Compartido · Radio Rebelde.