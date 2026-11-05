La noche electoral en EEUU dejó a los presentadores sin palabras

“Wow” como síntesis de una noche inesperada

Jones destaca que una palabra terminó repitiéndose en distintas cadenas y entre comentaristas de perfiles muy diferentes: “wow”. Más que una simple reacción espontánea, la expresión reflejaba el desconcierto de quienes intentaban interpretar en tiempo real una serie de resultados que, en varios casos, superaban las expectativas previas.

La televisión estadounidense convirtió así la sorpresa en parte del relato electoral. Los gráficos, los mapas y las comparaciones históricas fueron acompañados por reacciones cada vez más explícitas de los propios comunicadores, que intentaban dimensionar el alcance del cambio político que mostraban las urnas.

Steve Kornacki y la televisión de datos

Entre las figuras centrales de la cobertura volvió a destacar Steve Kornacki, conocido por sus análisis en pantalla y por la lectura minuciosa de mapas electorales y resultados por territorios.

Su intervención representa una de las características más visibles del periodismo electoral contemporáneo en Estados Unidos: la transformación de grandes volúmenes de datos en una narración televisiva inmediata. En una noche en la que numerosos resultados rompían patrones anteriores, el análisis territorial se convirtió en una herramienta decisiva para explicar la magnitud del desplazamiento electoral.

Jake Tapper y la dificultad de interpretar el resultado en tiempo real

El análisis de Poynter también se detiene en Jake Tapper y otros presentadores de CNN, donde la cobertura fue ajustando progresivamente su lenguaje a medida que los datos mostraban un desempeño demócrata más amplio de lo previsto inicialmente.

Este proceso ilustra uno de los problemas fundamentales de la cobertura electoral en directo: los medios deben informar sobre resultados parciales y, al mismo tiempo, resistir la tentación de construir demasiado pronto una explicación general de lo ocurrido. La noche del 3 de noviembre mostró cómo esas interpretaciones se fueron modificando casi simultáneamente con la llegada de nuevos datos.

Rachel Maddow y la lectura política de los resultados

Rachel Maddow aparece también entre las figuras examinadas por Jones. En su caso, la reacción a los resultados estuvo acompañada por una lectura política más amplia sobre el significado de las victorias demócratas y las implicaciones que podían tener para la administración de Donald Trump y para el Partido Republicano.

La diferencia entre una cobertura basada fundamentalmente en datos y otra más interpretativa fue uno de los rasgos de la noche. Mientras algunos espacios se concentraron en cifras, condados y márgenes, otros avanzaron rápidamente hacia preguntas sobre responsabilidades políticas, tendencias nacionales y posibles consecuencias para los dos grandes partidos.

La sorpresa como parte de la narrativa mediática

Más allá de los resultados concretos, el artículo de Poynter resulta especialmente útil para analizar cómo los medios construyen una narrativa durante una noche electoral. La sorpresa de los propios periodistas se convierte también en información y condiciona la forma en que la audiencia interpreta la magnitud de lo ocurrido.

El cambio de tono a lo largo de la noche —desde la prudencia inicial hasta expresiones de asombro— ayuda a entender cómo la televisión estadounidense transforma una sucesión de datos electorales en un relato político nacional.

En ese sentido, la palabra “wow” funciona casi como una síntesis involuntaria de la cobertura: una reacción breve que expresa al mismo tiempo sorpresa, incertidumbre y la percepción de que los resultados estaban alterando las expectativas con las que los medios habían comenzado la jornada.

Fuente: artículo de Tom Jones en Poynter, “As Democrats swept the midterms, news anchors struggled to find the words”, publicado el 4 de noviembre de 2026.