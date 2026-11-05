Encuentro solidario con Cuba en el Congreso Nacional de Argentina

Por Martín Hacthoum/ CAPAC

Legisladores de Unión por la Patria de Argentina, entre estos el jefe del bloque Germán Martínez, propusieron hoy establecer el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en momentos que el pueblo cubano más necesita de solidaridad.

La iniciativa parte de la diputada nacional Blanca Inés Osuna y firman la petición presentada a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, los también legisladores Hilda Aguirre, Javier Andrade, Horacio Pietragalla Corti y Hugo Yasky. Como líder de la bancada, Martínez aseveró que dará todo su apoyo a impulsar este proyecto necesario para el fomento de los nexos.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Unión por la Patria del Congreso de la Nación en el que participaron Leonardo Baster, encargado de Negocios de la Embajada de Cuba, y miembros del Movimiento Argentino de Amistad con Cuba (MASCuba), más integrantes del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC), en particular su Presidenta Honoraria, Stella Calloni.

La carta dirigida al presidente de la cámara baja, Martín Menem, demanda “la convocatoria con carácter urgente la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la República de Cuba, con el objeto de poner en funcionamiento este ámbito institucional de diálogo y cooperación parlamentaria bilateral”.

Los legisladores solicitan, además, que se promueva el intercambio con el Primer Secretario de la Embajada de la República de Cuba en Argentina, Leonardo Baster, a fin de conocer de primera mano la situación que atraviesa actualmente la isla.

En especial, que pueda actualizar –precisa- sobre las consecuencias económicas, energéticas, comerciales y humanitarias derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y de las sanciones unilaterales impuestas contra ese país.

“La diplomacia parlamentaria constituye una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos entre los pueblos, promover el diálogo entre sus representantes y generar espacios institucionales para abordar cuestiones de interés común”, sostiene la solicitud de los diputados. “Creo que la apuesta más fuerte es justamente a que estos encuentros tengan continuidad y florezcan en propuestas, iniciativas que hagan llegar a esta querida hermana Cuba, no solamente la fortaleza, la energía, sino propuestas que desde acá movilicen como todos esperamos”, afirmó la diputada Osuna.

Baster agradeció el reclamo por constituir el GPA, que “es una tradición histórica de este Congreso el apostar por algo tan fundamental como es la diplomacia parlamentaria, en la que se pueden dirimir diferencias, puntos de vista distintos sobre diversos temas, que es precisamente el objetivo de la diplomacia”.

En el encuentro, a propuesta del CAPAC, se presentó el Dossier “Cuba No Está Sola – 100 Años Fidel”, elaborado por la periodista Lidia Fagale, una investigación sobre las muestras de solidaridad que de alrededor del mundo recibe el pueblo cubano. La obra fue entregada a los diputados presentes para que le den difusión entre sus colegas.

“Este encuentro muestra que Cuba no está sola, eso es lo más importante cuando el actual gobierno vota en contra de Cuba en la ONU y está plegado totalmente a las decisiones de política exterior de Estados Unidos”, dijo a Prensa Latina Alberto Mas, secretario del CAPAC y coordinador del MASCuba.

“Que hoy podamos decir abajo el bloqueo en el corazón de la política argentina que es el Congreso Nacional tiene un alto valor solidario para combatir el bloqueo porque Cuba afronta hoy una real guerra económica, financiera, política y ahora petrolera”, añadió Mas.

También es una guerra cultural –apuntó- “porque lo que se empeñan en hacer es terminar con el ejemplo de Cuba que está mostrándole al mundo que, como decía Fidel, un mundo mejor es posible y acá, hoy, en el Congreso, resonó a pleno esa frase de que Cuba no está sola”, enfatizó.

(Tomado de CAPAC)