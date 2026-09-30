Nuevo director en Periódico 26

Tras cuatro años de dirección certera, la máster en Ciencias de la Comunicación Elena Diego Parra recesa sus funciones como directora del periódico 26 y, en su lugar, el Buró Provincial del Comité del Partido en Las Tunas aprobó el nombramiento del también máster en Ciencias István Ojeda Bello.

El apasionado colega, quien da gran valor al trabajo en colectivo, asegura ser continuador de una labor sólida, y se sabe parte de un equipo que, a su juicio, “ha refundado 26, en medio de un panorama complejo, en el que avanzamos fortalecidos y con muchas ganas de seguir aprendiendo”.

Su amplio palmarés profesional, además de ser muy activo en el trabajo de las redes sociales y pionero por acá en iniciativas asociadas al periodismo hipermedia, la inteligencia artificial (IA) y otros caminos, le ha hecho merecedor, en tres ocasiones, del Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez, y protagonista en coberturas de marcada relevancia nacional e internacional.

Por su parte, Elena deja en el colectivo una huella importante. Bajo su liderazgo, 26 ha vivido una etapa de múltiples premios y su guía fue medular para que el órgano de prensa se insertara entre los escogidos en Cuba para iniciar el experimento de la prensa, con la consabida transformación editorial y económica que implicó.

Ella, dueña de un carácter firme y una bondad a prueba de tiempos duros, es de esas personas valiosas que atesora el colectivo del Periódico, porque entre nosotros se queda, aferrada al valor de ser útil desde esta profesión incomprendida y valiosa que hace de la pluma sacerdocio y tapiz.

(Tomado de Periódico 26)