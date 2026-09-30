Fallece Fernando Guardado

La radio y la televisión cubanas están de luto. En la madrugada de este 29 de septiembre falleció en La Habana el reconocido locutor y conductor Fernando Guardado, una de las voces más queridas y reconocibles de nuestros medios.

Por decisión de la familia, sus restos serán cremados en una ceremonia íntima.

La emisora de la familia cubana extiende sus condolencias a familiares, amigos, colegas y a todos los que acompañaron a Guardado durante una extensa vida profesional dedicada a la comunicación.

Una pérdida irreparable para el medio cubano.

(Fuente: Instituto de Comunicación Social)