Hollywood enfrentará la destrucción o la revolución ante la IA, teme guionista (+Video)

Washington. Un destacado guionista de Hollywood afirmó que era probable el fin de su gremio fuera inminente, al dar su reacción pesimista a un video viral de Tom Cruise y Brad Pitt generado por la inteligencia artificial.

El clip de 15 segundos parece mostrar a los actores peleando en una escena de lucha de alto riesgo —pero el video no es de una película protagonizada por las dos estrellas. Según su creador, el video se hizo “simplemente introduciendo una indicación de dos líneas” en una herramienta de inteligencia artificial propiedad de la empresa matriz china de TikTok.

El video, publicado por el cineasta irlandés Ruairi Robinson, ha sido visto en X más de 1,5 millones de veces y ha suscitado una avalancha de respuestas tanto de figuras de la industria como de aficionados al cine.

El guionista de Deadpool y Wolverine, Rhett Reese, se encuentra entre los que han compartido sus opiniones, y empezó su mensaje diciendo simplemente: “Odio decirlo. Es probable que esto signifique nuestro fin”.

En una publicación posterior, escribió: “En muy poco tiempo, una persona podrá sentarse ante una computadora y crear una película indistinguible de lo que Hollywood estrena ahora. Cierto, si esa persona no es buena, la película apestará”.

“Pero si esa persona posee el talento y el gusto de Christopher Nolan (y alguien así llegará rápidamente), será tremendo”, continuó.

Reese añadió que “no le (entusiasmaba) en absoluto la idea de que la IA se (inmiscuyera) en las tareas creativas”.

“Al contrario, estoy aterrorizado. Tantas personas a las que quiero se enfrentan a la pérdida de carreras que aman. Yo mismo estoy en peligro. Cuando hablé de ‘nuestro fin’, no pretendía que sonara arrogante o frívolo. Me quedé alucinado con el video de Pitt contra Cruise porque es muy profesional”, expresó.

“Exactamente por eso tengo miedo. Mi opinión pesimista es que Hollywood está a punto de ser revolucionado o destruido. Si de verdad crees que el video de Pitt contra Cruise es una bazofia impresentable, no tienes de qué preocuparte. Pero yo estoy pasmado”, concluyó.

Seedance 2.0, la herramienta de creación de videos por inteligencia artificial utilizada para crear el clip, fue lanzada el jueves 12 de febrero, y denunciada casi de inmediato por la organización estadunidense Motion Picture Association (MPA), que acusó a su propietaria, ByteDance, de hacer un “uso no autorizado de obras estadunidenses protegidas por derechos de autor a escala masiva”.

Un portavoz comentó al respecto: “Al lanzar un servicio que funciona sin salvaguardias significativas contra las infracciones, ByteDance hace caso omiso de una ley de derechos de autor bien establecida que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de puestos de trabajo en EU ByteDance debe cesar inmediatamente su actividad infractora”.

The Independent se ha puesto en contacto con ByteDance para recabar comentarios.

En una entrada de blog con motivo del lanzamiento de SeeDance 2.0, ByteDance afirma que la herramienta “puede conseguir efectos audiovisuales extremadamente realistas”.

“Combinado con funciones de referencia y edición, puede reducir significativamente los costos de producción de contenidos en áreas como el cine, la publicidad, el comercio electrónico y los juegos”, añade la empresa.

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial en los últimos años ha suscitado la preocupación de numerosas personalidades y organizaciones de la industria del entretenimiento.

Una gran cantidad de figuras de Hollywood se pronunciaron el año pasado cuando una actriz creada enteramente por IA (conocida como Tilly Norwood) despertó el interés de las agencias de talentos. En diciembre, el sindicato de actores del Reino Unido votó por abrumadora mayoría rechazar el escaneado digital con fines de inteligencia artificial, una medida que podría allanar el camino a la huelga.

A pesar de la protesta casi generalizada de la industria, algunos estudios han seguido adelante con la integración de la IA en su producción de cine y televisión, y Amazon ha creado un nuevo equipo centrado en el desarrollo de herramientas para reducir costes y agilizar el proceso creativo (Tomado de La Jornada).

Imagen de portada: Captura de pantalla de un video generado con Seedance 2.0, un nuevo motor de creación audiovisual desarrollado por ByteDance, en el que Tom Cruise y Brad Pitt pelean.