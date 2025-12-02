La solidaridad con Venezuela Bolivariana

Es la hora de los hornos. Nuestro deber es juntarnos, movilizarnos y luchar en favor de Venezuela Bolivariana, patria de todos los que defienden hoy, contra el imperialismo norteamericano, contra el fascismo de estos tiempos, la causa rediviva de nuestros libertadores, la integración de Nuestra América, la búsqueda de una segunda y verdadera independencia para los pueblos del continente latinoamericano y del Caribe, como contribución justa y noble a la humanidad.

Por justa, noble, popular, auténtica, anticolonialista y antimperialista, Venezuela bolivariana es agredida. También por ser su naturaleza rica en recursos que el imperio quiere para sí.

Venezuela se levanta por ella y por todos contra la dominación, el abuso y el despojo de su identidad, de su derecho a la paz, a definir su destino y a relacionarse libremente con otros pueblos del mundo.

Fidel muy tempranamente reconoció el rol decisivo de Venezuela en la historia, símbolo de revolución, emancipación política y social, de libertad verdadera para los pueblos.

Lo expresó en 1999 al participar en la toma de posesión como presidente del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, donde a su vez vaticinó las luchas por delante hasta llegar a esta hora, cuando el Presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Bolívar, Zamora y Chávez enfrentan la agresión multidimensional de los poderes hegemónicos.

Venezuela hoy es resistencia. Venezuela no está sola. La acompañan la verdad, la razón, la justicia y los pueblos. Defendámosla de la agresión imperialista.

Venezuela Bolivariana vencerá y nosotros con ella. (Tomada de Red en Defensa de la Humanidad).