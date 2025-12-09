Cuba en el Festival de Cine de Argel

En representación de Cuba —país invitado a la edición 12a del Festival Internacional de Cine de Argel (AIFF)— nos encontramos en esta ciudad, situada en la costa mediterránea del norte de África, Lizette Vila, directora de documentales y del Proyecto Palomas; Jorge Fuentes, director de cine, y quien escribe esta nota, periodista, ensayista y crítico de cine.

El AIFF —publica un reporte de APS, la Agencia de Prensa de Argelia— destaca al cine de la isla en este encuentro como una forma de continuidad de los profundos lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones, y para que “los cineastas y el público descubran obras cubanas que relatan la memoria y el presente de un pueblo, en diálogo con narrativas del Sur Global”.

En correspondencia con esos propósitos, el día 4 de diciembre durante la inauguración del evento, la cineasta Lizette Vila fue reconocida por la trascendencia de su obra con un trofeo que entrega el Festival. El homenaje derivó en numerosas entrevistas posteriores en la radio y en diferentes canales de televisión.

Durante la jornada de este sábado 7 de diciembre, Lizette Vila y Octavio Fraga (quien participa en el evento en calidad de jurado de largometrajes de ficción) tuvieron a su cargo un panel en torno la historia, ética, desafíos y proyección del cine cubano en la Revolución. Además, Fraga hizo una presentación de la revista Cine Cubano 140, un número especial editado también en francés. La charla fue muy bien acogida por el público presente en la sala, mayoritariamente jóvenes cineastas de Argel y participantes en el Festival.

En un paréntesis, y por idea propia, los ponentes rememoramos la presencia de Ernesto Che Guevara en Argel, en 1963 (hace 62 años), y su segunda estancia en 1965. Relatamos la significación que tiene para Cuba esa figura trascendental. Quien escribe hizo una acotación sobre los vínculos del Che con el cine: hay una nota suya de apoyo a este arte, dirigida a Alfredo Guevara a principios de 1959.

Lizette recordó que fue en Argelia, en 1963, donde se realizó la primera misión médica cubana en el exterior. Hablamos también de la historia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, de la importancia que tiene el desarrollo de esta manifestación artística, de Alfredo Guevara, de Julio García Espinosa… Fue un momento lindo, la gente aplaudió.

Por otra parte, Lizette habló acerca de los quehaceres de Palomas (adscrito al Icaic), que ella define como un proyecto de activismo social, que no solo se dedica a hacer documentales, sino que igualmente trabaja para el empoderamiento de la comunidad.

En la tarde de este sábado, el director de cine Jorge Fuentes, presentó su documental Ñancahuazú, testimonio de la historia del Che Guevara y su lucha revolucionaria en Bolivia, que está en competencia en el evento. Forman parte de la muestra del Festival siete películas cubanas: Mujeres de fe y Señales de Lealtad, de Lizette Vila; Hoy va a hablar Fidel, de Jorge Luis Sánchez; Soy Cuba, de Mikhail Kalatosov; Lucía, de Humberto Solás, Inocencia, de Alejandro Gil, y El Mayor, de Rigoberto López.

La delegación cubana al evento ha contado en todo momento con la presencia y el apoyo del embajador de la isla en Argelia, Héctor Igarza, y de su equipo de la misión.

Imágenes: Tomadas de Facebook.