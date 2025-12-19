Contra la agresión: estamos con Venezuela

El círculo de corresponsales de guerra de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) rechaza y denuncia firmemente la escalada militar de Estados Unidos frente a las costas de la hermana República Bolivariana de Venezuela, que constituye en sí misma una agresión a la estabilidad de dicha nación, a su soberanía y a la paz, no solo en Venezuela, sino en toda la región latinoamericana y caribeña.

Como parte de tal despliegue, se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales al bombardear lanchas o ejecutar sobrevivientes náufragos, hechos aborrecibles a los que el imperio norteamericano no tiene el más mínimo derecho ni siquiera si aportaran pruebas relacionadas con la excusa utilizada de lucha contra el narcotráfico, lo que hasta este minuto tampoco ha sucedido. Se trata de una violación flagrante de los derechos de las víctimas, al tiempo que todas las normas y leyes de carácter internacional. Además de esto, como piratas de antaño, efectivos norteamericanos asaltaron, secuestraron una tripulación y robaron un barco petrolero venezolano, en franca violación y desprecio a todo lo establecido en las normas que rigen el derecho al libre comercio marítimo y la soberanía de los pueblos. Estados Unidos anunció recientemente un bloqueo a Venezuela con el que pretenden obstaculizar el funcionamiento de su más importante industria y rubro de exportación, con el propósito político de hacer colapsar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, impedir el normal desarrollo económico del país, dar lugar a un hecho que desencadena la guerra y finalmente, saltar sobre los inmensos recursos naturales de su territorio como puerta de entrada y usurpación también de las riquezas de los pueblos de Nuestra América, en cualquier latitud. Se trata de una agresión imperialista en busca de restaurar en nuestras tierras la condición de colonias.

Pero ante tales amenazas, se levanta con hidalguía y capacidad de lucha el pueblo venezolano, ecuánime, movilizado, consciente y combativo.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Chávez y Maduro, que mantiene hoy en alto la espada de Bolívar, la de independencia verdadera y emancipación social.

Llamamos a todos los colegas de nuestro continente, en especial a quienes realizaron coberturas de prensa en zonas de guerra a defender la paz de Venezuela y de toda nuestra región. Enarbolemos las verdades de la historia y de nuestro presente contra la pretensión imperialista del gobierno trumpista de imponer por la fuerza sus designios de dominación. Contra la guerra psicológica y contra la agresión mediática persistente, que se alce y escuche bien alto nuestra voz de solidaridad revolucionaria.