Premio Nacional de Periodismo Histórico: las propuestas antes del 31 de diciembre

La UNHIC y la UPEC convocan al Premio Nacional de Periodismo Histórico 2025 por la obra de toda la vida, como el más alto reconocimiento a aquellos afiliados de ambas asociaciones, cuya vida profesional en los medios de prensa sea considerada de excepcional trascendencia social por su contribución a la promoción e investigación periodística de nuestra historia.

El premio se conferirá a personas naturales vivas por una sola vez.

El premio consistirá en 15,000.00 CUP y diploma acreditativo.

Las propuestas para el premio se originarán en la UPEC y la UNHIC.

En las provincias, la UPEC y la UNHIC recibirán propuestas de las delegaciones de base y secciones de base, respectivamente. Cada estructura de base solo podrá realizar una propuesta. La Delegación de la UPEC y la Filial de la UNHIC, evaluarán conjuntamente todas las propuestas recibidas y seleccionarán un candidato único al premio, que será el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros de los Secretariados Provinciales de la UNHIC y de la UPEC. Los Bloques Ramales de la UPEC enviarán una propuesta.

Se enviará a través de la UPEC la propuesta de candidato de cada provincia y delegación ramal, a partir de un modelo, que tendrá en formato digital el currículo del propuesto con una foto. El plazo de admisión cerrará el 31 de diciembre del 2025.

Se constituirá un jurado nacional para el otorgamiento del premio, presidido por un miembro del Ejecutivo Nacional de la UPEC e integrado por otros cuatro miembros. La UNHIC y la UPEC designarán a 2 cada uno. El fallo del jurado será inapelable.

La entrega del premio se realizará en las actividades por el Día de la Prensa Cubana el 14 de marzo de 2026.