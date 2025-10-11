En defensa de la Humanidad levantamos nuestra voz contra la operación de guerra del Nobel de la «paz»

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad denuncia enérgicamente y reprueba el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el cual constituye una escalada cínica dentro del discurso hegemónico y la acción de guerra de los EEUU. Esta maniobra no es ingenua; persigue instalar de manera premeditada en el imaginario colectivo la narrativa de una invasión a Venezuela, disfrazada de «guerra por la libertad».

Resulta inadmisible e hipócrita que el comité del Nobel presente a María Corina Machado como una «figura unificadora», cuando su historial demuestra todo lo contrario: ha obrado constante y abiertamente en contra del pueblo venezolano. Sus acciones incluyen el llamado explícito a derrocar a los gobiernos legítimos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el respaldo activo a las sanciones criminales que asfixian a su propia patria, y el auspicio directo de la confrontación violenta en las calles de Venezuela para forzar una salida anticonstitucional al gobierno legítimamente electo.

Machado ha apelado directamente a Benjamin Netanyahu —arquitecto de la aniquilación de Gaza y del genocidio del pueblo palestino— y ha firmado acuerdos polticos para que ayude a ‘liberar’ (léase «colonizar a») Venezuela, al tiempo que promete reabrir la embajada de Venezuela en Jerusalén, alineándose abiertamente con un Estado de apartheid acusado internacionalmente de genocida. Esta alianza estratégica la hace cómplice de las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino.

Este patrón de conducta revela sin lugar a dudas un accionar de corte fascista, cuya finalidad última ha sido y sigue siendo el socavamiento total de la Soberanía de Venezuela, para entregar impunemente esta tierra de paz, que alberga las reservas de petróleo más grandes del mundo, a la insaciable vorágine imperialista de los EEUU.

Este nombramiento es un eslabón más en una estrategia de muerte y dominación, que pretende imponer en Venezuela una supuesta transición a una democracia (a la medida de EEUU)*a través del uso de la fuerza, la violencia y la muerte. Esta estrategia viola flagrantemente el derecho inalienable del pueblo venezolano a su autodeterminación y busca convertir al Caribe en un nuevo y sangriento escenario de guerra.

Ante esta grave y vergonzosa maniobra que no hace más que buscar justificar la muerte y la destrucción de toda una nación y ofende la racionalidad y la dignidad, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad hace un llamado urgente a los pueblos del mundo, a todos y todas quienes creen y defienden genuinamente la paz y la soberanía, a alzar su voz de protesta de manera contundente y unísona.

¡No permitamos que se legitime la injerencia y la guerra!