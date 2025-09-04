¿Narcolancha venezolana o una fake news de papel?

El Gobierno de Nicolás Maduro ha desmentido y calificado como fake news desde el principio la “información” de la Casa Blanca de que la Marina estadounidense hundió frente a las costas venezolanas una lancha tripulada por unas 11 personas y “repleta de drogas”.

Un análisis del sitio web www.lahaine.org con elementos de La Iguana TV señala que “sonaba a cuento que el muy amplio despliegue de la Marina estadounidense en las costas venezolanas tuviera la fortuna de toparse con una lancha del Tren de Aragua” cargada de estupefacientes. Por el contrario, la nota coincide con el Palacio de Miraflores en que el equipo del secretario de Estado Marco Rubio le “vendió” a Donald Trump una mentira creada con herramientas de inteligencia artificial.

El video del supuesto hundimiento fue presentado el martes pasado por Rubio y tuvo amplia repercusión porque fue avalado por el propio presidente Trump, quien “precisó” que la lancha destruida a distancia iba repleta de drogas y contaba con unos 11 tripulantes que murieron por el impacto de los misiles estadounidenses.

Ante esa declaración, el ministro de Comunicación e Información del Gobierno de Venezuela, Freddy Ñáñez, aseguró que el video utilizado por Rubio es falso y que fue elaborado con Inteligencia Artificial una consideración compartida por el mismísimo Gemini, asistente de IA de Google, que respondió que, en efecto, “es muy probable que haya sido creado por IA”.

La herramienta enumeró varias características que ponen en tela de juicio la veracidad de la supuesta grabación, entre ellas, el hecho de que “parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión”.

Para el Gobierno Bolivariano, la difusión del material es una maniobra preparada por Rubio, una de las figuras más hostiles contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en función de alentar la guerra.

La nota de www.lahaine.org sostiene que el video presentado por Rubio y festejado por Trump presenta detalles que lo hacen poco creíble y no concuerdan con la propia información del Gobierno estadounidense.

Entre los puntos más burdos de la realización señala que las imágenes del video, al inicio, específicamente en el primer segmento, presentan una lancha con tres motores mientras en el segundo segmento, cuando la lancha se navega de frente hacia la cámara y antes de la explosión, la estela de agua, por el efecto de propulsión, deja ver claramente que es generada por un solo motor.

Por otro lado, el primer segmento presenta un escenario nocturno en tanto el segundo es evidentemente diurno. A seguidas, en el tercer segmento, cuando explota la lancha, el escenario es nuevamente nocturno.

Hasta el sol alumbra elementos cuestionables: el primer segmento muestra una cubierta iluminada por un “sol” que parece iluminar solo la lancha, pero no al mar.

De otra parte, la lancha (que no “barco”’ ni “buque”), no muy grande, aparece con varias personas apoyadas en el piso de la embarcación, lo que no dejaría espacio para un “enorme cargamento de droga” ni para los numerosos bidones de gasolina que suelen llevar las naves dedicadas a esos fines en sus largos recorridos.

Las lanchas del narcotráfico rara vez llevan más de tres tripulantes, precisamente para dejar más espacio a la carga de drogas y minimizar el daño en caso de interceptación.

Por cierto, la lancha que insinúa el video parece un modelo antiguo, de madera, de los usados por pescadores o contrabandistas de emigrantes, cuando se sabe que las dedicadas al narcotráfico son de último modelo, de goma o plástico.

El análisis refiere que estos videos, conocidos como deepfake, son utilizados en la industria del entretenimiento y agrega que, pese a la grandilocuente difusión por el presidente estadounidense, solo los niños pueden creerlos.

La nota remite a otra de la corporación mediática británica BBC, que consultó a la experta en temas de seguridad, Emmanuelle Saliba. La especialista “no descarta la manipulación del video”, pues hay partes “difuminadas”. Saliba no confirma que el material fuera hecho con IA, pero plantea otras dudas como que Rubio, sin ofrecer detalles, declaró que la droga “probablemente” se dirigía a Trinidad y Tobago o algún otro lugar del Caribe… ¡así de (im)preciso!.

Seguidamente, BBC cita a otros dos expertos que también cuestionan la legalidad de lo proclamado por el Gobierno de Trump.

Juan S. González, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad de EE. UU., dijo: “El ataque militar estadounidense a un supuesto barco cargado de drogas plantea serias preocupaciones. Destruir un barco en el mar, sin abordarlo, ni verificarlo abre las puertas a una tragedia”. A su juicio, EE. UU. corre el riesgo de matar pescadores u otros civiles.

Por su parte, Adam Isacson, director de supervisión de defensa (Wola), dijo contundentemente que “ser sospechoso de transportar drogas no implica una sentencia de muerte”.

La BBC termina concluye que “una de las interrogantes que se plantea es cómo los militares estadounidenses determinaron que quienes estaban a bordo de desembarcación eran, efectivamente, supuestos miembros del Tren de Aragua, tampoco se conoce el tipo de droga que se transportaba, la cantidad, o cómo se realizó la operación que dejó 11 muertos según Trump”.

Imagen de portada: Tomada de freepik.com.