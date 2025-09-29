Más de 240 periodistas caídos en Gaza y una batalla que dar

Desde la agresión del régimen genocida de Benjamin Netanyahu contra la Franja de Gaza en octubre de 2023 más de 240 periodistas han muerto en ese enclave palestino, una buena parte de ellos en ataques totalmente intencionales de las llamadas Fuerzas de Defensa Israelíes.

La última tragedia ocurrió el lunes 25 de agosto, cuando otros cinco reporteros -de importantes medios de comunicación internacionales como Reuters, Al Jazeera y Middle East Eye-fueron víctimas de un ataque israelí contra el Hospital Nasser de Gaza.

Al respecto, una nota de www.umy.ac.id ,sitio oficial de la Universidad Muhammadiyah Yogyakarta, de Indonesia, recoge la postura del Doctor de esa academia Fajar Junaedi, profesor de Ciencias de la Comunicación, quien sostiene que los ataques de Israel a los periodistas son un intento sistemático de silenciar la verdad.

“La seguridad de los periodistas debe protegerse, incluso en tiempos de guerra. Lo que Israel está haciendo es claramente una forma de asesinato sistemático de periodistas en ejercicio”, enfatizó Fajar en una entrevista en línea el martes 26 de agosto.

Fajar explicó que los ataques contra periodistas en Gaza violaron varias leyes y convenciones internacionales. Por ejemplo, el artículo 79 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra estipula que los periodistas en zonas de guerra deben ser tratados como civiles y protegidos, siempre que no participen directamente en las hostilidades.

Además, la Resolución 2222 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destaca la obligación de todas las partes en conflictos armados de respetar y proteger a los trabajadores de los medios de comunicación de todas las formas de violencia. “Esto demuestra un firme compromiso global con la protección de los periodistas. Lo que Israel está haciendo en Gaza constituye una grave violación del derecho internacional”, añadió el experto.

Según Fajar, el asesinato de periodistas es una estrategia israelí para bloquear el flujo de información sobre el genocidio en Palestina. Se dice que Israel ha controlado con éxito la narrativa de los medios occidentales, por lo que la cobertura informativa a menudo favorece sus intereses.

“El Gobierno sionista no quiere ninguna información alternativa más allá de la que controla. Por eso los periodistas en Gaza están siendo atacados”, explicó.

El académico lamentó además la aparente debilidad de la comunidad internacional a la hora de ejercer presión sobre Israel en tanto la falta de una respuesta global ha permitido reiteradas violaciones y la impunidad de los perpetradores.

En ese sentido, afirmó que “la normalización del discurso por parte de los medios occidentales proisraelíes da a los perpetradores una sensación de impunidad. No tiene efecto disuasorio, por lo que las tragedias siguen ocurriendo”.

Por todo ello, Fajar enfatizó la importancia del papel de la denuncia de la comunidad internacional: la presión pública, ya sea a través de las redes sociales, acciones de solidaridad o boicots a productos proisraelíes, puede ser una fuerza moral para apoyar la seguridad de los periodistas y frenar los abusos humanitarios.

El profesor señaló que es importante manifestarse mediante la presión, el boicot y demostrando un firme apoyo público. Debemos luchar por la seguridad de los periodistas, ya que son los primeros en transmitir la verdad, concluyó.

Imagen de portada: Estos fueron los cinco periodistas asesinados en agosto. Foto: Reuters EFE.