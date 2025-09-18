La Generación Z retrasa en su alfabeto las noticias locales

Un estudio reciente de la estadounidense Northwestern University (Medill Local News Initiative) reveló que el seguimiento de noticias locales cae con fuerza entre los jóvenes de 18 a 29 años, entre los que alcanza apenas el 32 por ciento frente al 61 por ciento de los mayores de 60.

Los investigadores advierten que esa tendencia, observada en el área de Chicago, refleja un desafío también global para el periodismo de proximidad: los jóvenes priorizan a los creadores digitales y muestran desconfianza hacia la inteligencia artificial (IA) en la producción informativa.

Según recoge una nota del sitio web www.encuentrosinteractivos.do , plataforma dominicana de formación, intercambio y crecimiento para profesionales de la comunicación, el informe, basado en 1.101 entrevistas, muestra que el teléfono móvil se consolida como principal dispositivo de acceso a la información local (67 por ciento de los encuestados), superando a la televisión (53 por ciento).

Aunque todavía la audiencia general es sólida -el 52 por ciento sigue noticias locales a diario y el 85 por ciento, al menos semanalmente-, el declive juvenil respecto a 2024 (del 39 por ciento al 32 por ciento) indica un reto de relevo generacional para los medios.

Por otro lado, casi un tercio de los jóvenes (30 por ciento) consume diariamente noticias locales de creadores de contenido en redes sociales o plataformas como Substack, frente al 18 por ciento que sigue periódicos locales.

Esa dinámica refuerza la fragmentación de audiencias y obliga a los medios a repensar formatos y estrategias para atraer a la generación Z.

La nota refiere que el estudio también revela diferencias en la percepción de la IA: el 52 por ciento de los encuestados se siente incómodo con noticias “producidas mayoritariamente por IA”, mientras que el 47 por ciento acepta la IA como apoyo a periodistas humanos.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, solo el 38 por ciento se siente cómodo con contenidos producidos mayoritariamente por humanos con ayuda de IA, frente al 57 por ciento en la franja de 45-59 años, un dato clave a considerar por redacciones que implementan herramientas de inteligencia artificial.

El estudio destaca además la fragilidad económica del periodismo local: solo el 15 por ciento de los encuestados paga por noticias locales, y el 45 por ciento afirma que ninguna oferta de ellas le haría suscribirse.

Además, el 62 por ciento desconoce las dificultades financieras de los medios locales que condicionan la sostenibilidad del periodismo de proximidad.

Stephanie Edgerly y Tim Franklin, autores del informe, subrayan que, aunque la investigación se limita a Chicago, los patrones observados -predominio del móvil, menor hábito informativo entre jóvenes, auge de creadores independientes y dudas ante la IA- son indicadores de transformación global y una advertencia para medios que buscan consolidar audiencias entre la generación Z.