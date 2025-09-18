Humoristas denuncian en redes el hambre como arma genocida en Gaza

Este viernes 19 de septiembre se articuló una denuncia colectiva sobre la utilización del hambre como arma genocida contra el pueblo palestino por el régimen sionista.

La iniciativa la lideran una treintena de dibujantes del humor latinoamericanos que expondrán sus obras en redes sociales y medios de prensa.

Los participantes invitan a sus colegas de todo el mundo a sumarse a esta denuncia gráfica utilizando las etiquetas #gazahungry #hambregaza #freepalestine #palestinalibre #gazagenocide #genocidioengaza #undiaporgaza #adayforgaza #cartoonsforgaza

Estas son algunas de las obras que circularán y que nos hizo llegar el artista Arístides Hernández (Ares), uno de los convocantes de la denuncia.