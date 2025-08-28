Para colosos mediáticos, Google se pasa de “inteligente”

Los resúmenes elaborados por inteligencia artificial (IA) como respuesta a búsquedas en Google roban significativamente tráfico a grandes medios internacionales, incluidos colosos estadounidenses.

Según datos publicados por Digital Content Next (DCN), asociación que reúne a compañías como The New York Times, The Guardian y News Corp, la comparación interanual de mayo y junio muestra retrocesos que alcanzan el 25 por ciento.

Una nota del sitio dircomfidencial.com refiere que, en concreto, la semana del 25 de mayo los editores agrupados en DCN llegaron a ver una caída promedio del 17 por ciento en clics recibidos en sus medios desde búsquedas en Google respecto a 2024.

Ese mismo mes, la compañía lanzó AI Overviews en Estados Unidos y los usuarios empezaron a ver resumida la información que buscaban por encima de la lista de enlaces que suele remitir a diversas editoras.

Los datos recogidos por DCN van en línea con lo que ya concluía un estudio de Pew Research Center publicado en julio: la aparición de esas respuestas elaboradas reducía a la mitad las posibilidades de que los usuarios hicieran clic en algún resultado frente a los que no veían tales resúmenes, con un ocho por ciento en el primer caso frente al 15 por ciento del segundo. De paso, también aumentaba del 16 al 26 por ciento el porcentaje de búsquedas que terminaban ahí, sin procurar nuevos elementos.

La investigación se basa en información recogida en marzo y para entonces calculaba que AI Overviews asomaba en casi una quinta parte de las búsquedas realizadas. Los datos señalaban que las posibilidades de ver respuestas estructuradas automáticamente aumentan de forma notable cuando el enunciado es una frase completa o una pregunta, y por tanto incluye más palabras.

Tanto esas conclusiones como las de DCN contradicen en parte lo explicado en agosto por Google en su blog en el sentido de que la inteligencia artificial estaba generando “más búsquedas y clics de mayor calidad”. En contraria, el colectivo de medios y marcas de entretenimiento sostiene que su estudio detectó caídas promedio en casi cada una de las ocho semanas de mayo y junio para las búsquedas y una tendencia ininterrumpida a la baja en la calidad.

Por ello, DCN apela a que el juez Amit Mehta dictamine correcciones severas sobre Google tras haber determinado que ejerce un monopolio en búsquedas y publicidad de texto asociada. La vinculación entre inteligencia artificial y el rastreo de información es uno de los aspectos más importantes del caso, de ahí que, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya pedido la venta forzosa del navegador Chrome.

Imagen de portada: Tomada de th.bing.com.