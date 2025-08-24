La causa palestina debe ser la causa de los pueblos del mundo

Las palabras no alcanzan a describir el horror y la furia, cuánto duelen los asesinatos cotidianos en Palestina a manos del ente israelí. No alcanzan para narrar el infierno diario de quienes están atrapados en Gaza, ni el repudio que merece la inacción de gobiernos e instituciones internacionales. Nunca alcanzarán para expresar la consternación que provoca el aniquilamiento de un pueblo entero.

Pero apenas son suficientes, también, para referir la grandeza de un pueblo que no se rinde, reinventándose cada día en medio del grotesco ejercicio de exterminio que el invasor pretende. El hambre, las bombas, la sed, el silencio de los poderosos del mundo no han conseguido borrar su amor a la vida y a su tierra, el orgullo de resistir, a pesar de todo.

Hace más de un siglo que las tierras palestinas están en la mira de las potencias colonialistas, y pronto se cumplirán ochenta años del momento en que decidieron arrebatar a los habitantes de Palestina un pedazo de territorio para fundar allí un nuevo Estado que desde entonces no ha cejado en el empeño de reducirles su espacio vital, confinarlos y aniquilarlos. La rapiña imperialista y el racismo convertidos en política internacional están en la base de ese crimen, y explican el interés de Occidente en enmascarar la verdad y fomentar un relato amnésico que ignore sus raíces profundas, y nos quiera hacer creer que todo comenzó el 7 de octubre de 2023.

Palestina necesita de nosotros, de todas. De un movimiento global y popular que en cualquier escenario denuncie la mentira, reconozca el genocidio israelí como lo que es (no una guerra y mucho menos un conflicto). Un frente común permanentemente activo que no conceda tregua al ente sionista y a sus cómplices y encubridores. Que acuse sin descanso a quienes proveen las bombas que arrasan hospitales, escuelas y campos de refugio, a quienes dan trato privilegiado en sus relaciones comerciales y políticas al agresor, quienes se benefician y medran con los bienes robados al pueblo palestino. Y que desenmascare cualquier intento de legitimación de los genocidas.

Sin el apoyo abierto o vergonzante de la mayor parte de los gobiernos occidentales más poderosos, y la complicidad de los gobiernos árabes más reaccionarios, la matanza se hubiera detenido. Pero no podemos esperar que reaccionen por su propia cuenta o confiar en la buena voluntad de nadie. No podemos, tampoco, desviar la mirada o permanecer impasibles ante el intento de borrar un pueblo entero de la faz de la tierra, y nada puede justificar el silencio o la connivencia con el horror.

Mientras compartimos este urgente reclamo, el ejército israelí inició la segunda fase de la operación “Carros de Gedeon” para ocupar Gaza y controla las puertas de la ciudad con total impunidad.

Salgamos a las calles reales y virtuales, hagamos escuchar nuestras voces y convirtamos la causa palestina en la causa de todos los pueblos del mundo.

¡Viva la vida!

¡Viva Palestina libre!

Capítulo cubano de la Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales En Defensa de la Humanidad

Colectivo Juntas por Palestina