Desde que aterricé en Cuba, estoy viviendo una pequeña muestra del criminal bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

Debido a una decisión unilateral de Google, los profesores universitarios extranjeros no podemos utilizar ninguno de nuestros servicios académicos contratados con esta multinacional por parte de nuestras universidades de origen. Esto significa que no puedo acceder a mi correo electrónico, ni al Studium con el que me comunico con mis alumnos, ni al sistema de notificaciones de la universidad, Google Drive, o cualquier otro sistema que dependa de esta multinacional.

Es una pequeña muestra, y no es de las más importantes, por supuesto. Debemos recordar que, por ejemplo, está prohibido realizar transacciones bancarias, internacionales, hacia Cuba, giros postales o cualquier otro sistema de envío de divisas, con lo cual los cubanos no pueden recibir apoyo de sus familias del exterior, aspecto crucial en todas las economías del sur global. No se puede comprar ningún producto que tenga más de un uno por ciento de propiedad estadounidense. No pueden recibir turistas estadounidenses. No pueden vender sus importantes productos biosanitarios porque no pueden cobrarlos. No pueden importar aquellos fármacos que no pueden producir por sí mismos.

Es vergonzoso y vomitivo escuchar que “el bloqueo no existe”, como si fuera una ficción creada por el gobierno cubano. No es cierto.

Cada año, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena este bloqueo y sostiene que viola el derecho internacional. Incluso el Papa Juan Pablo II llegó a pedir dos veces el fin del bloqueo, igual que el patriarca ortodoxo Bartolomé I y diversos líderes protestantes y musulmanes.

Solo dos países han votado siempre contra dicha Resolución: EE.UU. e Israel.

Como dice la Biblia: el que quiera entender, que entienda.

(Tomado del muro de Facebook del autor).