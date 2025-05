Argentina: el “azuzor presidencial” vuelve a amenazar la prensa

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) manifestó su repudio ante la actitud intimidatoria del asesor presidencial Santiago Caputo hacia el reportero gráfico Antonio Becerra, del diario Tiempo Argentino, episodio ocurrido el martes 29 de abril cuando Caputo ingresaba al Canal de la Ciudad para asistir al debate entre candidatos a legisladores porteños.

Una nota del sitio www.seniales.blogspot.com relata que, en ese contexto, Caputo fue abordado por periodistas y fotógrafos acreditados para el evento. Según testigos, el asesor de Javier Milei tomó la credencial de Becerra —que lo identificaba como trabajador de la prensa— y la fotografió con su teléfono celular, en una acción clara de hostigamiento e intimidación inaceptable en una sociedad democrática.

FoPeA recuerda que las personas con responsabilidades públicas o que ejercen funciones de alto perfil en el gobierno están naturalmente expuestas a un mayor escrutinio social. Aunque Caputo no ostenta cargo formal en el ejecutivo, el propio presidente lo ha ubicado públicamente por encima del jefe de Gabinete en términos de jerarquía y confianza.

Por ello, el Foro gremial argumenta que no existen fundamentos válidos para impedir que se registren imágenes de su persona en ámbitos públicos, como lo es la previa de un debate político. La jurisprudencia nacional e internacional -añade la declaración- es clara: quienes voluntariamente ocupan roles de exposición pública tienen un ámbito de privacidad reducido y no es necesario su consentimiento para que sus acciones en espacios abiertos sean registradas.

FoPeA inscribe la acción en un clima de creciente hostigamiento hacia el periodismo y denuncia que ella alienta comportamientos que ponen en riesgo la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Según el testimonio del reportero gráfico: “Cuando (Caputo) se dio cuenta, me miró y me dijo que dejara de hacerlo. Yo seguí sacando fotos. Fue entonces cuando me agarró la credencial que tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular del bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo: ‘Vos sos un desubicado’”.

El hecho plantea interrogantes inquietantes: ¿por qué apuntar contra un fotógrafo de un medio en particular? ¿Con qué intención se fotografió su credencial? ¿Qué se pretende transmitir con este tipo de acciones? Preguntas que, hasta el momento, ni Santiago Caputo ni el Gobierno han respondido.

Imagen de portada: La intimidación de Caputo fue registrada… en fotografía. Foto: tiempoar.com.ar.