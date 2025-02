Un cuento y una carta  para Ángela

La más reciente publicación del libro Cuentos y cartas al Rey (Editorial Primigenio, La Florida, 2024), de la investigadora y periodista cubana Ángela Oramas Camero, aúna a su contagiosa narrativa histórica sobre La Habana del período colonial, la particularidad de ser el primero de la literatura infantil-juvenil cubana en presentar sus ilustraciones realizadas mediante Inteligencia Artificial. Toda duda que pueda generar la aplicación creativa de esta novedoosa tecnología, en razón de un libro concebido para niños y niñas, tanto como para el más exigente lector adulto, se echará a un lado al visualizar las ilustraciones de esta segunda edición floridana de Cuentos y cartas al Rey., (La primera correspondió a la Editorial Letra Viva, La Florida, 2013).

Las ilustraciones realziadas por tal “inteligencia”, poseen un contagioso encanto acorde con las costumbres y fantasía inherentes al antañón pasado que nos describe el tesimonio histórico de la Oramas. De hecho, su plasmación en sepia, acusa una recreación de cada cuento y carta, que no por relacionarse con la realidad de un tiempo ya ida, deja por ello de activar nuestra imaginación, encumbrarse como parte constitutiva de la continuidad de nuestra identidad visual presente. Una última observación: la coherencia formal y conceptual entre todas las ilustraciones del libro, independienetemente del asunto que las motive. Esta cualidad, a no dudar, es garante de una unidad de estilo, en consonancia con la diversidad de contenidos y etapas del período histórico abordado. Un buen ejemplo: la ilustración del segundo pasaje del libro, el cual se relaciona con la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, “a la sombra de una misteriosa ceiba, próxima a la boca del puerto”. La misma, será la elegida para ilustrar el diseño de cubierta de la edición que nos ocupa. En consecuencia, el primer y más permanente impacto visual que esta ilustración nos produce, está relacionado con las numerosas raíces de la ceiba, las cuales se representan tan robustas y eternas como su abundante fronda. Esta particular concepción del sagrado árbol, bien podría entenderse como una anticipación de su manifiesta permanencia en el imaginario del cubano durante más de cuatro siglos, así como del actual entorno urbano de La Habana Vieja, el mismo que la acogió y aún la cuida y observa con habitual veneración.

Cuentos y cartas al Rey, no es el primero ni último libro de Ángela Oramas Camero, pero sí el más editado, si tenemos presente que durante el tiempo transcurrido entre las dos ediciones estadounidense antes citadas, se publicó por la Editorial Pablo de la Torriente Brau, de la Unión de Periodistas de Cuba, en 2019. De hecho, nuestra escritora es poseedora de un amplio catálogo autoral, el cual comprende doce libros (dos editados en España, cinco en EEUU y el resto en Cuba) en los más variados géneros literarios. A saber: cuento, ensayo, recetario-culinario y testimonio-histórico; género este último, en el que no faltan investigaciones de singular interés socio-cultural, como las que dieron lugar a sus escritos sobre los primeros cementerios habaneros.

En tanto, en imprenta, camino a presentarse durane el actual año, es de citar uno de cuentos de temática infanto-juvenil, y otro de testimonio relacionado con figuras femeninas de destacada trayectoria profesional en nuestros medios de comuicación. La obra de Ángela Oramas Camero, una vez más, nos pone de manifiesto su compromiso con nuestra historia, educación y cultura artística y literaria, desde una sensibilidad de mujer que nunca ha sido ajena al sentimiento de patria.