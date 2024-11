Jóvenes corresponsales que estuvieron bajo las bombas sionistas ofrecerán charla en la Upec: 5 de noviembre, 10:00 a.m.

El martes 5 de noviembre, a las 10:00 am., habrá un conversatorio en la Upec: Leslie Alonso Figueroa y Yodeni Masó Águila, corresponsales de Prensa Latina hablarán sobre su experiencia en Líbano, donde estuvieron hasta hace unos días bajo las bombas sionistas. La entrevista que reproducimos a continuación es un adelanto de lo que contarán estos jóvenes periodistas, quienes asumieron la corresponsalía en ese país desde el 13 de abril de 2022. Cubaperiodistas ya había publicado hace un año una entrevista en tres partes en la que los protagonistas de esta historia hablan de lo vivido hasta aquel momento.

Leslie y Yodeni: Dos jóvenes periodistas cubanos en medio de la guerra en el Líbano.

Por Gabriel Mok Rodríguez

Enfrentarse a una realidad distinta y estar lejos de tu gente para cumplir con el deber, es algo que Leslie y Yodeni conocen muy bien. “Ir a Líbano no solo significaba asumir un reto profesional en una región geopolítica muy compleja, sino también salir completamente de nuestra zona de confort”, confiesa Leslie.

Yodeni Masó Águila y Leslie Alonso Figueroa son dos jóvenes periodistas que asumieron la corresponsalía en Líbano desde el 13 de abril de 2022, sin mucha experiencia previa en temas políticos ni saber cómo sería vivir en un país con una cultura diferente. “Teníamos un compromiso con los pueblos cubano y árabe, con la historia de Medio Oriente y la resistencia de estos países”, comenta Yodeni.

“Dejamos de ser los profesionales que éramos y surgieron nuevos retos dentro de nuestro ejercicio periodístico. Se transformó nuestra manera de ver el periodismo para contar y realizar un ejercicio comprometido con las causas de los pueblos”, afirma Leslie.

La oficina de Prensa Latina en Beirut forma parte de una hermandad y una colaboración con el canal Panárabe Al Mayadeen desde años atrás y se ha consolidado muchísimo en esta última etapa.

Yodeni confirma que la colaboración que tiene Prensa Latina y Al Mayadeen también les abrió las puertas a los estudios y sobre todo a la posibilidad de hacer entrevistas para el sitio web de este medio. Según cuentan los jóvenes periodistas, esto les hizo crecer como profesionales de la comunicación.

En dos años y medio de ejercicio como corresponsales, sin duda, la guerra ha sido la experiencia más impactante para estos cubanos. Dentro de este año de guerra hubo momentos muy difíciles para ellos.

“El momento que más nos marcó fue cuando asesinaron a los dos corresponsales de Al Mayadeen en el sur del Líbano. Sentimos por primera vez lo que es la guerra y no es un secreto para nadie que vivir cerca de un conflicto de este tipo es algo completamente nuevo para nosotros los cubanos, casi uno cree que es ficción”, dice Leslie.

Una de los profesionales de la prensa asesinados era corresponsal de la oficina de Al Mayadeen en Beirut, con quien los reporteros cubanos habían trabajado. “Eso nos desajustó emocionalmente. Vivimos toda la ceremonia de duelo y fueron días largos y muy dolorosos”, expresa.

En el caso de Yodeni, le impactó también la destrucción de la casa de la directora de Al Mayadeen en Español, Wafica Ibrahim. “Este era un lugar de Cuba y de todos los hombres que aman la libertad. Ver ese edificio derrumbado por bombas de Israel me marcó mucho”.

La dirección del país, de Prensa Latina e incluso del canal, siempre tuvieron como prioridad proteger las vidas de sus profesionales. “Nunca estuvimos en el frente de combate, no estábamos acreditados como corresponsales de guerra, entonces contábamos lo que sucedía desde Beirut”, comenta Leslie.

“Siempre logramos estar en lugares. Cuando hemos sentido miedo ha sido en momentos en los que salíamos de la casa. Desde que comenzó la guerra nos orientaron tener una maleta preparada con lo mínimo indispensable para salir en casos de emergencia”, asegura.

Yodeni confiesa que en situaciones de pánico y estrés acudían al periodismo y no pensaban en los riesgos. Así pasaban los días y vencían cada etapa.

No siempre podían trabajar en condiciones óptimas. El cambio constante de su ubicación para asegurar su seguridad hizo que estos jóvenes tuviesen que cumplir con su misión en disímiles lugares.

“Cuando salíamos de la oficina o de casa no trabajamos en óptimas condiciones, íbamos a espacios seguros que no siempre eran lugares cómodos. Es complejo, pero siempre tratábamos de mantenernos centrados, porque nuestro trabajo necesita concentración. Cuando tienes la responsabilidad de contar lo que sucede en un país que está en guerra, los errores no están permitidos”, reafirma Leslie. Foto: Cortesía de los entrevistados.

Yodeni cuenta la necesidad de velar por que los lugares a donde se dirigían tuviesen buena conexión y fluido eléctrico. Dejar de trabajar no era una opción. “En Líbano debido a los años de guerra y los impuestos sobre este país, la empresa estatal de electricidad apenas podía ofrecer una o dos horas de corriente al día”.

“La corresponsalía de guerra en la era digital facilita el ejercicio de la profesión, no solamente por la el poder de la comunicación en redes sociales, sino también porque los corresponsales se vuelven fuentes de información y permiten que nos comuniquemos con ellos constantemente y hacer reportes varias veces al día”.

Yodeni agrega que gracias a las redes sociales, por primera vez, la resistencia ha podido mostrar imágenes de sus propias operaciones en los medios, a través de su canal en Telegram y de diversas cuentas en Twitter. “Pusieron al descubierto la heroicidad de sus combatientes en las operaciones contra Israel. También mostraron los crímenes y bombardeos en un momento donde este país bloqueó totalmente la Franja de Gaza e impidió el acceso de profesionales de la comunicación”.

La solidaridad entre colegas fue fundamental para los periodistas cubanos durante esta etapa. La acogida de Al Mayadeen les abrió muchas puertas para hacer entrevistas y otros trabajos, que de otra manera eran impensables.

“Nosotros éramos corresponsales recién llegados y en países con contextos informativos como los del Líbano, a un corresponsal sin una trayectoria dentro del país no se le da entrevista. Gracias al prestigio de Al Mayadeen pudimos realizar nuestra labor sin ninguna objeción”, reafirma la periodista.

Regresar a casa con la satisfacción de haber cumplido con la misión que se les había asignado y abrazar a su familia y amigos, era todo lo que anhelaban. Sin embargo, ambos coinciden en que una parte de ellos se quedó allá en el Líbano, con los colegas, con la gente de esa tierra.

“Nos unimos a ellos con muchísima complicidad. Ojalá la guerra acabe pronto y podamos tener un reencuentro con todos los colegas. Un reencuentro que sea para abrazarnos en nombre de la victoria y de la paz”, concluye Leslie. (Tomada de Cubadebate).

Imagen de portada: Leslie y Yodeni asumieron la corresponsalía en Líbano desde el 13 de abril de 2022. Foto: Cortesía de los entrevistados.

Ver también: