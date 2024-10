IA en Polonia: quita empleo y “dobla” a poeta Nobel

Algunos de los detractores polacos del auge de la inteligencia artificial (IA) en los medios de comunicación pueden decir en estos días como cierta serie televisiva de culto: «el invierno está llegando», a tenor de una noticia reciente: una estación de radio desató la polémica al despedir a sus periodistas y salir al aire con presentadores generados con la novedosa tecnología.

La agencia estadounidense AP lo recogió en uno de sus despachos: semanas después de despedir a sus periodistas, OFF Radio Cracovia relanzó su radio con lo que dijo fue «el primer experimento en Polonia en el que los periodistas (…) son personajes virtuales creados por IA».

La emisora ​​de la ciudad sureña de Cracovia comunicó que sus tres avatares están diseñados para llegar a los oyentes más jóvenes y tratan temas culturales, artísticos, sociales, y las preocupaciones de las personas LGBTQ+.

«¿La inteligencia artificial es más una oportunidad o una amenaza para los medios, la radio y el periodismo? Buscaremos respuestas a esta pregunta», escribió en un comunicado el director de la emisora, Marcin Pulit, aunque la pregunta, y seguramente la respuesta, no guste mucho a los profesionales ahora desempleados.

El cambio recibió atención a nivel nacional después de que Mateusz Demski, un periodista y crítico de cine que hasta hace poco presentaba un programa en la estación, publicara una carta abierta en protesta por «el reemplazo de empleados por inteligencia artificial».

Mateusz Demski señaló que la medida sienta «… un precedente peligroso que nos afecta a todos» y que podría abrir el camino «a un mundo en el que los empleados experimentados asociados al sector de los medios durante años y las personas empleadas en industrias creativas serán reemplazados por máquinas».

Más de 15 000 personas habían suscrito la declaración, dijo el afectado a The Associated Press, en tanto otros cientos de polacos, muchos de ellos jóvenes que no quieren ser objeto de semejante experimento, le llamaron para respaldar su demanda.

Demski trabajó en OFF Radio Krakow desde febrero de 2022 hasta agosto pasado, cuando estuvo entre una decena de periodistas que fueron despedidos. El reportero dijo que la decisión fue especialmente impactante porque la emisora ​​es una estación pública financiada por los contribuyentes.

Por su parte, Marcin Pulit, el director de la emisora, señaló que ningún periodista fue despedido por culpa de AI, sino porque su audiencia «era cercana a cero».

La semana pasada intervino en el caso Krzysztof Gawkowski, ministro de Asuntos Digitales y vice primer ministro, quien refirió haber leído la apelación de Demski y apuntó que se necesita una legislación para regular la IA.

«Aunque soy un aficionado del desarrollo de la IA, creo que se están traspasando cada vez más ciertos límites», escribió en la red social X. «¡El uso generalizado de la IA debe hacerse para las personas, no contra ellas!», sentenció.

Recientemente, la estación transmitió una «entrevista» realizada por un presentador generado por inteligencia artificial con una voz que simulaba ser Wisława Szymborska, una poeta polaca y ganadora del Premio Nobel de Literatura que murió en 2012.

El presidente de la Fundación homónima, que se encarga de la conservación del legado de la poeta, Michał Rusinek, declaró a la cadena de televisión TVN que había aceptado que la emisora ​​utilizara el nombre de Szymborska en la emisión. Rusinek alegó que la poeta tenía sentido del humor y le habría gustado que se utilizara.