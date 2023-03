Jorge Luis Sánchez Rivera: Retratar la ciudad, la gente, la vida

«La fotografía es más que un medio para la comunicación objetiva de ideas. Es un arte creativo»

Ansel Adams

Cuantos retos no tendrán que superar los fotorreporteros para darle contexto visual a las noticias: cuanta creatividad, dominio técnico, capacidad de decisión, concentración, audacia, coraje. Sin esos dotes, imposible asumir tal profesión.

Si no, que lo diga Jorge Luis Sánchez Rivera, fotógrafo de la revista Bohemia, continuamente en ajetreos periodísticos, siempre con la mirada puesta en el centro de la acción, la cámara lista para “disparar”, y en los ratos de sosiego, detrás de una imagen que conmueva por su belleza, frescor y originalidad.

Hay que cultivar aptitudes y habilidades, crecer en todos los sentidos, para estar a la altura de una revista como Bohemia.

Laborioso, intrépido y dinámico, este artista del lente logra conjugar en sus imágenes veracidad y poesía, porque Jorge Luis tiene inquietudes creativas y para saciarlas trasciende el fotoperiodismo y suelta riendas a la imaginación. Así nos lega imágenes que transpiran ternura, lirismo y cubanía, sin abandonar su razón de ser: fotografiar el acontecimiento.

—¿En qué contexto tomaste la fotografía que titulaste Valientes?

—Esa imagen la tomé en una sala de terapia intensiva de uno de los hospitales en los que nuestros médicos atendían pacientes en estado grave y crítico durante la pandemia de la Covid 19: un médico que le sujeta la mano a una joven paciente y le dice en voz baja: Fuerza. Tú no estás sola, estamos aquí para salvarte. A pesar de haber estado en más de una ocasión en situaciones similares, ese momento, esa imagen me impactó grandemente, y así como la vi, quedó grabada, para siempre, no solo en mi mente, también en mi cámara. En el Concurso Ramal de la UPEC Ricardo Sáenz in memoriam de 2020, esa fotografía obtuvo el primer premio en la categoría de fotografía informativa.

—¿Cómo te preparas para asumir los retos de la profesión? ¿Qué es lo que más te apasiona de la fotografía de prensa?

—Lo primero es conocer de qué va cada cobertura a la que te enfrentas, para saber qué tipo de imágenes tendrás que hacer. Me agradan las fotos de deportes, teatro y eventos en los que haya miles de personas, para vivir la emoción. Pero lo que más disfruto es la fotografía callejera: salir con la cámara a retratar la ciudad, la gente, la vida.

—Bohemia es la más importante y antigua de las revistas cubanas. Fundada en 1908, ha desempeñado un papel meritorio en la vida de nuestro país. ¿Qué peculiaridades tiene ser fotorreportero de una revista por la que han circulado relevantes figuras del periodismo cubano?

—Ante todo, tienes que superarte constantemente para responder a las exigencias de la revista. Para ello participo en cursos de preparación profesional en el Instituto Internacional de Periodismo, y por diversas vías, trato de ampliar mis conocimientos técnicos y culturales, y estar al tanto de las nuevas tendencias de la fotografía de prensa en Cuba y el mundo, para comparar de qué manera afrontan la información los medios de prensa nacionales e internacionales, ya sean revistas, periódicos, agencias cablegráficas o medios digitales. También me esfuerzo por mantenerme actualizado en la medida de mis posibilidades, para sacarle el máximo rendimiento al equipo y así aprovechar las oportunidades que brinda cada cobertura. En fin, hay que cultivar aptitudes y habilidades, crecer en todos los sentidos, para estar a la altura de una revista como Bohemia.

—¿Cómo se combinan la técnica y el arte en fotografía?

—La fotografía de prensa tiene cánones que hay que respetar y cumplir. En dependencia de la cobertura que vayas a realizar, ya sea un reportaje, una entrevista o un evento, así será la imagen que tendrás que lograr. Siempre trato de que mis fotografías sean un complemento del texto informativo y para eso busco la manera de captar imágenes diferentes, ángulos y composiciones que aporten y sean capaces de ilustrar con eficacia el acontecimiento que se narra.

—¿Cómo satisfaces tus inquietudes creativas más allá de la noticia?

—Me encantan las fotos callejeras, esas que le tomo al cubano de a pie sin que note mi presencia. Y mediante ejercicios creativos, me gusta recrear la figura y la gestualidad de nuestras bailarinas fuera del escenario, y a veces, en un paisaje natural o en contacto directo con los transeúntes.

—Si no fueras fotógrafo ¿qué te gustaría ser?

—Fotógrafo.

GALERÍA DE IMÁGENES DE JORGE LUIS SÁNCHEZ

(Imagen de portada: Jorge Luis Sánchez, con la mirada puesta siempre en la acción y la cámara lista para “disparar”. Fotografía: Roberto Chile).