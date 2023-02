El periodismo de estos tiempos requiere de constante preparación

Con una larga experiencia en el trabajo de la radio, Tay Beatriz Toscano Jerez asume la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba en Cienfuegos. En su ejercicio profesional, ha ocupado cargos periodísticos, fue enviada especial en Haití y es Máster en Comunicación

CP: Problemas estructurales diversos afectan el trabajo de los medios en el país y en Cienfuegos en particular. Una vez resueltos, ¿estaríamos en condiciones de realizar el Periodismo que demandan estos tiempos?

TT: Considero que no es solo cuestión de estructuras. El periodismo que demanda estos tiempos requiere mucho de la preparación, la entrega y el tesón de los profesionales de la prensa en cualquier medio. De la búsqueda constante de aquellas cuestiones que preocupan a nuestros públicos.

“Creo que si transitamos por las sendas de la superación , de que nuestras agendas y los intereses de nuestras audiencias coincidan, entonces estaríamos en condiciones de realizar ese periodismo que tanto se nos requiere y que tiene muestras en el territorio”.

CP: La falta de una cultura comunicacional en muchas fuentes institucionales ha sido una constante durante los últimos años ¿Cómo enfrentan los periodistas cienfuegueros las dificultades que ello provoca para su labor? ¿La Ley de Comunicación Social será una tabla de salvación?

TT: El tema de que no siempre recibimos la respuesta que necesitamos de algunas fuentes, que otras van a la riposta ante trabajos que abordan aristas críticas de su quehacer, no es un asunto resuelto y ello ha provocado que, en oportunidades, haya que ir al diálogo con dichas fuentes e incluso auxiliarnos del Partido para dirimir una determinada incomprensión, cuando en realidad es un tema que compete a la dirección del medio y la fuente en cuestión.

“Aun no existe comprensión de que no se trata de criticar a ultranza o por hacer daños a alguien en particular; sino de indagar, investigar y plasmar las problemáticas que inciden desfavorablemente en la vida de la gente, de todo el pueblo.

“No creo que la Ley de Comunicación, por sí sola, solucione las dificultades que puedan presentarse en lo adelante, aunque si es un instrumento valioso, no solo para el gremio periodístico y de la comunicación. La norma legal pone ante nosotros una mayor responsabilidad, porque, según su proyecto, nos marca determinadas cuestiones que no debemos incumplir; por tanto, la seriedad, el rigor en nuestras investigaciones, el contraste de fuentes, el abordar la mayor cantidad de aristas posibles de un fenómeno dado, serán imprescindibles para una mayor comprensión de lo que hacemos. No debemos dejar lugar a dudas o dobles interpretaciones.

“Por otro lado, las fuentes, que es lo mismo que los servidores públicos, deberán abrirse a una mayor comprensión, a no buscar resquicios en cualquier trabajo”.

CP: Urge al sistema de medios en Cuba avanzar en la transformación del modelo de prensa ¿Qué puede aportar la experiencia de la provincia hacia tan anhelado propósito?

TT: Ahora mismo Cienfuegos no cuenta con ninguno de los medios contemplados en el experimento que se materializa en el país; sin embargo, en las últimas convocatorias del Festival de la Prensa se han presentado varias propuestas.

“En la actualidad en el municipio de Cumanayagua se concreta una de ellas: la integración de la corresponsalía de la televisión con la emisora municipal, lo cual posibilita mayor variedad de contenidos en multiplicidad de plataformas”.

CP: Los medios en el territorio han sido abanderados de los cambios en los entornos digitales, cuánto más hacer para lograr una mayor influencia de los contenidos en los públicos nativos digitales.

TT: Considero que la clave está en apropiarnos de esas maneras muy actuales que conectan con los más jóvenes, generacionalmente nativos digitales. Desde poner en debate temas que les resultan de interés hasta el uso de memes. Se insiste, y yo coincido, en que algunos de esos muchachos pueden ser también nuestros colaboradores y así aprovechar sus habilidades y conocimientos, con la guía de nuestros profesionales más experimentados.

CP: Existe en la provincia una situación bien compleja con la fuerza de trabajo profesional ¿Qué estrategia desarrollar desde la organización para contribuir a paliar del déficit de periodistas que hoy gravita sobre varios medios en el territorio?

TT: No es privativo de Cienfuegos la situación de la fuerza profesional. La emigración por un lado y el éxodo a otros sectores por el otro, inciden en una disminución de las plantillas ¿Qué hacer? Pues ir a la búsqueda de personas (algunas colaboradoras en la actualidad) que puedan vincularse a nuestro trabajo y dotarlos de las herramientas imprescindibles para su ejercicio; incluso pueden formar parte de la matrícula de venideras ediciones del Diplomado que se materializa en la provincia, en coordinación con el Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

“Resulta vital el seguimiento a nuestros estudiantes de Periodismo durante la carrera. Enamorarlos, acercarles a los medios más allá de las prácticas laborales, escuchar sus propuestas, implementar aquellas que sean viables y atractivas.

“Pero hay que ir más allá y retomar los círculos de interés, sistematizar las “Puertas abiertas” en los medios con el respaldo de la UPEC.

“Las opciones son tan variadas como seamos capaces de pensar y adoptar variantes que nos permitan revertir la actual situación.

“Tampoco podemos dejar de lado la atención a quienes hoy se mantienen en ejercicio y en ello la organización es primordial. Tenemos, en ese ámbito, que estrechar alianzas con otras entidades, organizaciones y los nuevos actores económicos hasta donde nos sea posible”.

Tay Beatriz Toscano Jerez es graduada de Licenciatura en Periodismo por la Universidad e Oriente en 1994. Es máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Camagüey.

Desde ese año y hasta el 2014 laboró en la emisora provincial Radio Cadena Agramonte, de su natal Camagüey. Se inició como periodista de ese medio en el municipio de Najasa y luego de un año se trasladó al Departamento Informativo, donde atendió diversas temáticas.

En el año 2000 cumplió misión como enviada especial de la radio cubana en Haití para reportar el quehacer de los médicos vinculado al Programa Integral de Salud y del resto de las misiones establecidas en el país caribeño; entre ellas la de Educación, la cual daba pasos para implementar el Programa de alfabetización “Yo Sí puedo”. Al término de la misión recibió evaluación satisfactoria y ese mismo año resultó mejor trabajadora del sistema de la radio camagüeyana.

En el período 2000- 2014 ocupó disimiles responsabilidades, relacionadas con el ámbito periodístico (Jefe de Redacción, Jefe de Información, Subdirectora de Información y Subdirectora de Información y Programación en Radio Cadena Agramonte, sin perder el vínculo con el quehacer profesional, asumiendo coberturas de primer nivel, transmisiones en vivo y publicaciones en la página web.

A partir de septiembre de 2014 hasta marzo de 2019 fungió como directora de la Radio en Cienfuegos; en tanto desde mayo de ese último año labora como reportera en el periódico “5 de Septiembre” con resultados positivos en su desempeño.