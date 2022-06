Javier Couso: “Creo que han matado al periodismo de guerra”

La guerra de Ucrania también se libra en el campo de la información. Recordamos ahora la frase de “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad” y nunca como hasta ahora hemos visto un posicionamiento tan claro de los medios de comunicación masivos para mostrarnos la versión oficial. ¿Están los medios españoles ocultando las causas y las consecuencias reales de este conflicto? ¿Está la propaganda desactivando al periodismo de guerra?

Absolutamente. Yo creo que no hemos vivido algo así, o al menos yo, que tengo 53 años, nunca había visto esta unanimidad en la desinformación, porque se han convertido, la mayoría, la practica totalidad de los medios, incluso esos medios que se denominan progresistas, en parte de la propaganda de guerra ucraniana, o de los servicios de inteligencia anglosajones, tanto británicos como estadounidenses.

Además, bueno, yo soy hermano de una persona que fue asesinada contando la guerra desde el lado iraquí, y ahora no tenemos ni un solo periodista reconocido, de los grandes medios de comunicación, que esté informando desde el otro lado, desde la parte rusa, o desde la parte de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Por lo tanto, no podemos hablar, deontológicamente, de que los medios están ejerciendo periodismo, porque no hay diversidad en las fuentes, y se remiten a contar lo que dice tanto el ministerio de defensa ucraniano, como el servicio de inteligencia militar inglés, esas son sus fuentes de información. Y luego, los periodistas que están allí destacados, están en el lado ucraniano, por lo tanto, yo creo que han matado al periodismo de guerra, evidentemente, lo han conseguido, y es lo peor para una sociedad como la nuestra, o para las sociedades occidentales, que no tengamos diversidad de fuentes, y han llegado hasta a prohibirnos medios que no podemos ver, como pueden ser Russia Today o Sputnik, frente a toda su retórica liberal de la libertad de información y de prensa, pues resulta que lo decide la comisión de la Unión Europea, y todos los gobiernos de la UE hacen caso y nos quitan a los ciudadanos la posibilidad de informarnos, incluso saltándose el artículo 20 de la constitución que nos garantiza el acceso a fuentes informativas diversas.

A menudo se habla de los compromisos adquiridos por la OTAN tras la desaparición de la Unión Soviética, y sin embargo, en sucesivas etapas, se han sumado países del espacio ex-soviético europeo para acercarse a las fronteras rusas, en una ofensiva larvada, ¿Podemos suponer con esto que la OTAN fue alguna vez una organización meramente defensiva?

Jamás. Yo que, además, sé un poco de la formación de la OTAN, es una proyección del poder, primero nuclear y luego militar de Estados Unidos para poner las capacidades europeas a su servicio. Hay una frase muy sintomática, que dijo el primer secretario de la OTAN, la del General de la Alianza Atlántica, al señalar que la finalidad de la OTAN es que los americanos se quedaran dentro, los alemanes debajo y los soviéticos fuera, y yo creo que se sigue manteniendo, solo hay que cambiar lo de soviético por ruso, y sigue siendo exactamente igual.

La gran prensa occidental no ha explicado qué ha motivado este conflicto, que, entre otras cosas, está en los incumplimientos que se le hicieron a Gorbachov en la disolución de la Unión Soviética, y que ya los tenemos recogidos por las transcripciones de los intérpretes que asistieron a esas reuniones, en las cuales la Unión Soviética reconocía, y no se iba a inmiscuir en la reunificación alemana, pero siempre que no hubiera ni un milímetro de despliegue de la OTAN hacia el este, y se fue incumpliendo totalmente. Igualmente que se incumplió la Carta de Helsinki y se incumplió la Carta de París.

Es decir, la OTAN ha tenido seis, ahora entraríamos en la séptima ampliación, si entran Suecia y Finlandia, que ha destrozado las fronteras. Fue la primera que la destrozó creando un estado artificial como es el de Kosovo, y detrás de todo eso está una expansión ofensiva, para cercar a Rusia. Solo hay que ver los mapas, y utilizando, además, Ucrania y el nacionalismo ultra, con elementos neonazis ucranianos, rusófobo, para completar ese cerco que está, prácticamente, hecho, faltando Ucrania y Bielorrusia. Rusia, ahora mismo, está cercada, y se han acercado capacidades ofensivas a sus fronteras.

La revolución naranja, el Euromaidán, la guerra del Donbás, la represión a las minorías nacionales en Ucrania, no solo rusas, sino húngaras y rumanas… parece que la reciente historia de Ucrania no es, especialmente, la de un estado democrático. Sumado a esto está la fuerte presencia de unidades abiertamente nazis, como el batallón Azov, en su ejército. Sin embargo nos quieren mostrar desde todos los medios que esta es una lucha por la Democracia y la Libertad ¿no nos suena esto a una vieja canción entonada por los EEUU, y que ahora canta a coro Europa? ¿Está la Unión Europea al servicio de los intereses geoestratégicos americanos?

Absolutamente. Somos una periferia de los Estados Unidos, y la política exterior de la Unión Europea nunca choca con los intereses de los Estados Unidos y lo estamos viendo con esta guerra en Europa, que está afectando claramente a la población europea, que además se está quitando peso político a la UE, y que está con las sanciones que, prácticamente, parecen autosanciones, pues está afectando, claramente, a la calidad de vida y a la economía y macro-economía. Estamos viendo situaciones de inflación, de alza de precios terribles, y alza de precios de combustibles que están afectando a las poblaciones europeas, sobretodo por el interés que ha habido, y lo dicen todos los teóricos del poder estadounidense desde decenas de años, de que nunca pueda haber una relación normalizada entre Europa y Rusia, que es el principal proveedor de energía.

Por lo tanto, lo que estamos viendo, claramente, es que los dirigentes de los países europeos que pertenecen a la UE, pues están haciendo caso y trabajando por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y no por los suyos, ni por los de sus ciudadanos. Lo que pasa, y lo estamos viendo con la prolongación de la guerra, una guerra diseñada por Rusia de largo recorrido, una guerra de maniobra en la cual se utiliza artillería y se va avanzando muy poco a poco, con la intención de no causar bajas en zonas que además son de ascendencia y cultura rusa, pues está quebrando esa unidad, y tenemos a Hungría, tenemos a Serbia, pero tenemos incluso ya el recule, o esa marcha atrás, de esa ofensiva dialéctica y de sanciones de Alemania y Francia, que ya están intentando y abogando por un alto el fuego. Lo que pasa es que, después de toda la retórica, que no solo ha sido retórica, porque esta es una guerra proxy, una guerra por delegación, no se declaró formalmente la guerra, pero la OTAN y la UE están en guerra con Rusia, suministrando armamento pesado al ejército ucraniano, que, como tu bien has dicho, tiene en su estructura militar más de 100.000 neonazis. No solo es el Batallón Azov, si no otros cuantos. Por lo tanto, queda meridianamente claro que a Europa le interesaría llevarse bien con Rusia, y establecer unos esquemas de seguridad común, y no lo está haciendo.

Algunos sectores de la izquierda española han comparado la ayuda militar española a Ucrania con la que demandaba la España Republicana a las democracias europeas, hablan incluso de la Resistencia Ucraniana como si fuera la guerrilla antifascista, ¿que opinas de esta asociación, que intenta apelar a los sectores que todavía son reacios a posicionarse, no en contra de la guerra, sino a favor, incluso, de una intervención de la OTAN?

Pues a mi me parece que la izquierda europea, buena parte de ella, también la española, ha perdido el norte. Totalmente. Había dos principios claros en la izquierda, a la izquierda del PSOE, que era el rechazo a la OTAN, como un elemento de proyección del imperialismo estadounidense, y otro era el Sahara, y los dos se han quebrado, sobretodo por parte de las izquierdas que están representadas en este gobierno. Lo peor es que también ha afectado a otras izquierdas que cada día están aceptando más lo que es una guerra diseñada por la OTAN, por provocación y, sobretodo, por la financiación, y el entrenamiento por parte de fuerzas especiales occidentales de todos estos batallones, muchos de ellos nazis.

Por lo tanto, me parece un insulto comparar un gobierno como el ucraniano, que ha prohibido, entre otros, al Partido Comunista, pero a más de once partidos, ayer se prohibía otro socialdemócrata acusándolo de ruso, uno de los países más corruptos, y donde se ha dedicado a prohibir el ruso, a perseguir a las minorías que tienen en su país, incluso con leyes que rozan la exclusión étnica, y me parece que no tiene ninguna comparación con lo que fue la República, que fue un proyecto popular, que, además, fue el primero que se enfrentó con el fascismo y el nazismo que luego llegaría a Europa, que causaría el debacle de la Segunda Guerra Mundial, con más de cincuenta millones de muertos. Me parece un horror, que esta izquierda, que cada día va desapareciendo de Europa, además lo estamos viendo que está siendo sustituida por izquierdas pos-modernas, cercanas al Partido Demócrata o a Los Verdes alemanes, la que, hay que recordar, que fueron los que apoyaron la intervención de la OTAN contra la República Federal Yugoslava y contra Serbia.

Parece que, viendo los cambios en la política exterior de España con respecto a Marruecos, los derechos humanos, la democracia, y la libertad de los pueblos no tienen mucho que ver en las decisiones de los gobiernos. ¿Consideras que la decisión de abandonar al pueblo saharaui tiene algo que ver con nuestra presencia en está organización militar?

Bueno, no solo con la presencia en la OTAN, sino también con la sumisión a Estados Unidos. Hay un cálculo de acercarse a EEUU para sacar algunas ventajas geopolíticas, pero estamos viendo que no es así, porque, bueno, Marruecos tiene una política agresiva con España, y con la intención romper con la política española. De estos cuarenta años de incumplir las resoluciones de la ONU, que hablan de la descolonización del Sahara, donde, además, España sigue siendo la potencia administradora, y lo que está haciendo es justo lo contrario, está quedando tan sumisa en su política exterior que incluso no puede tiene la capacidad de que el Gran Imperio le haga caso. Solo hay que ver los desplantes que le ha hecho Biden a España, que en los encuentros, o no se le convoca o está de los últimos.

Por lo tanto yo creo que sí, EEUU ha apostado por Marruecos como su Israel en África, y nos va a costar muy caro no tener una política exterior propia, por el ninguneamiento, que siempre prima más a Marruecos, apoyado claramente por Francia y por EEUU.

La opinión pública española está siendo bombardeada continuamente con la propaganda otanista, y se está incubando una rusofobia que está adquiriendo dimensiones delirantes, pero, ¿Es consciente la población española de los riesgos que supone para su propia seguridad el participar de la tensión militarista contra el gobierno ruso?

Claro que no lo sabe porque se lo ocultan. La población española no sabe las bases que tenemos aquí. Nosotros tenemos un centro combinado de la OTAN en Torrejón, tenemos la escuela de pilotos en Bétera, Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN, además de las bases de utilización, eufemísticamente llamadas, conjuntas, de Rota y Morón. Además en Rota está la Aegis Naval, es decir, el Sistema Antimisiles en su parte naval, el resto está en Rumanía y en Polonia, y la población española no es consciente de que seríamos uno de los primeros objetivos, si hay una escalada nuclear, sobretodo si no se limitara a una escalada nuclear limitada, valga la redundancia, en la primera fase, en la segunda fase o en la tercera ya se bombardearía con misiles nucleares estas bases, con lo cual afectaría a la población española.

Pero, además, es que la población española le han vendido un despliegue, que tenemos ahora, terrestre y aéreo, en los países bálticos, con unidades militares españolas, y participamos, además, en toda la proyección naval hacia el Mar Negro, con la segunda agrupación de la OTAN. Por lo tanto estamos inmersos en una política agresiva, hacia Rusia que ya nos costó, con las primeras sanciones, perder 40.000 puestos de trabajo en el área mediterránea, con las exportaciones de cítricos, que se dejaron de comprar y eso nunca se le cuenta a la ciudadanía española. Por lo tanto, es normal, ha sido bombardeada, sistemáticamente, con que los rusos son malos, malísimos, y ha comprado algo que es terrible, que es una xenofobia y un racismo hacia una población y un gobierno, con los cuales no deberíamos de tener ningún problema.

Es curioso como ha bajado esa historia que ha llegado, a mí me recordaba a las campañas que hacían los nazis de los cristales rotos, intentar cerrar museos y centros culturales, renombrar la ensaladilla rusa, hablar en contra de la cultura de grandes literatos o músicos, incluso ha habido agresiones a ciudadanos rusos, por lo tanto yo creo que es terrible esta propaganda xenofobia y racista, y belicista que nos están metiendo, a pesar que ahora estamos comprobando como todo aquello que nos contaron era mentira, Ucrania nunca estuvo ganando la guerra, y ahora que la está perdiendo pues solo hay que ver como baja la cantidad de ese bombardeo masivo de noticias contra Rusia, porque la realidad ya no es la que contaban, ni siquiera los llamados periodistas, o, lo peor, los llamados expertos, que algunos de ellos tendrían que pedir perdón, porque además, los grandes medios, apartaron a aquellos que, como los militares, el Coronel Baños y otros, que estaban más cercanos a la realidad, porque son profesionales de la guerra, y estaban contando como estaba desarrollándose la guerra, pero no entraba dentro de los marcos propagandísticos que compraron todos los medios occidentales.

Contra todo pronóstico, la guerra de Ucrania ha despertado en muchos puntos del país los comités anti-OTAN de los años ochenta, aún en un momento de extrema debilidad de la izquierda estatal, ¿puede ser este un aglutinante para una reorganización de esta izquierda que parece condenada a menguar si no logra entenderse?

Bueno, yo creo que es un fenómeno que ya vivimos con la intervención y la desestabilización de Siria, también con una propaganda casi unánime en contra del gobierno sirio, que se defendía de grupos terroristas, que actuaron antes y después en Europa, con atentados terribles, se dio el mismo caso, salieron muchos Comités de apoyo a Siria, que fueron por lo menos introduciendo unos parámetros ideológicos y de propaganda para trabajar a favor de la solidaridad con ese pueblo. Ahora, con la guerra de Ucrania, yo creo que ha pasado exactamente igual, y hay mucha gente que se está activando en lo que, como dije, era uno de los adns compartidos por todas las izquierdas, que habitan en el estado español.

Creo que es un buen punto de partida, y además creo que hay necesidad, de tener representación parlamentaria de alguna fuerza que tenga claro que para la estructura de Europa no hace falta la OTAN y que hay que salirse y hay que crear otros sistemas de seguridad. Por ejemplo, aunque no todas las posturas las comparta, Mélonchon lo dijo en su programa, que había que salirse de la OTAN, ese es algo que se han olvidado los políticos de izquierda española, y creo que es algo que hay recuperar, y ojalá sea así ir creando aglutinantes que den paso una izquierda que, por lo menos, recuerde sus principios y no los traicione.

Ucrania ha sido un peón para desestabilizar Europa, a la que se le sigue mostrando el horizonte de la Unión Europea y de la OTAN, que parece cada vez más lejano. ¿Ha sido el gran estratega de todo este conflicto EEUU, que parece el que, hasta ahora, está quitando más réditos, vendiendo a los europeos el gas, que antes compraban a Rusia a la mitad de precio?

Sí. Claramente. El campeón de este conflicto va a ser EEUU, pero Rusia también va a ganar. Rusia está consolidando un nuevo orden geopolítico y además está mirando a Asia, pero también hay que señalar que no ha habido ningún país de América Latina ni de África que haya aprobado sanciones contra él, ni siquiera la mayoría de los países de Asia. Estamos viendo como se está reorganizando el mundo frente a aquello que llamaban la opinión pública internacional, que realmente se reduce a los cincuenta y pico países que están en la órbita de Estados Unidos.

Por lo tanto, creo que ha ganado EEUU, precisamente rompiendo el suministro de gas y petroleo ruso, y sustituyéndolo por el suyo, con todo el fraking, o non ha enemistado a nosotros, con nuestro mayor suministrador de energía, que era Argelia, y que, actualmente, ha sido sustituido por EEUU con un gas que, además, es anti ecológico, que hay que licuarlo y que hay que regasificarlo y mandarlo por barcos. Nos cuesta un 40% más caro, pero nuestro gobierno, y las élites están dispuestas, no sólo a ser subalternos, sino a pagar por esa subalternidad.

Esta claro que EEUU es el que ha intentando desestabilizar Europa y lo ha logrado, sobretodo demostrando que Europa es un enano geopolítico, y que cada día lo será más.

Por ultimo, hablábamos al principio de que esta guerra también se libra en el campo de la información, y una de sus víctimas es, precisamente, un periodista español, que lleva más de cien días encarcelado en una prisión polaca, sin poder comunicar con su abogado. ¿Que opinión tienes sobre el caso de Pablo González, que ha tenido bien poca repercusión en los medios españoles?

Me parece una vergüenza, independientemente de las acusaciones contra el, la incomparecencia del estado español, del gobierno español, y de la presencia como un país autónomo exigiendo a un socio que comparte, además, dos organizaciones como la Union Europea y la OTAN, y que ha sido demonizado, por parte de este gobierno como es Polonia, y que no sea capaz de estar exigiéndole que haya un respeto dentro de las garantías de un estado de derecho, y de la Carta de Derechos Europeos, por lo tanto, es una muestra más de la sumisión de este gobierno. Ni tan siguiera sus sectores progresistas, que forman parte, están ejerciendo una presión para exigir a Polonia que de todas las garantías y deje comunicarse con su familia, y normalice la asistencia letrada. Y eso es una muestra de lo bajo que han caido las personas de este gobierno que pertenecen a Podemos, Izquierda Unida, incluso al Partido Comunista de España, con lo cual es un horror, una vergüenza, que no le den asistencia a un periodista español. Yo me enfado todos los días, lo intento recordar pero, por desgracia, es así, es una víctima colateral.

Está claro, a Polonia se le ataca por determinadas cosas, pero cuando es una parte fundamental en la agresión a Rusia, se le perdonan todas las cosas, y vemos que quien manda realmente son los intereses de los Estados Unidos.

Que diferente si Pablo González estuviera en una prisión rusa, ¿verdad?

Si Pablo hubiera sido detenido por los rusos, por el gobierno o el ejército ruso, abriría telediarios, habría plataformas y todos los grandes periodistas de este país estarían escribiendo cartas. Lo que nos demuestra que, ni siquiera por corporativismo, están sobre el caso. Es lo mismo que cuando se prohibido Rusia Today y Sputnik, eso es un ataque a cualquier periodista, porque con eses criterios se puede prohibir cualquier medio. En teoría, la constitución dice que solo se puede cerrar los medios en algunos estados, en estado de sitio, de guerra, y o por orden de un juez, y por lo tanto deberían haber saltado, porque es una merma de la libertad de información, pero no están por esa labor. La mayoría de los periodistas están absolutamente comprados y han aceptado este nivel de censura, incluso contra su propia población.

Ha sido un verdadero placer hablar contigo y mostrar a nuestros lectores a una de esas voces críticas, de las que estamos muy necesitados en este estado, donde la profesión de periodismo está al servicio de la versión oficial.

Sí, cada vez vamos a peor. Tu has visto, en los primeros momentos de persecución, de voces disidentes, que llegaron incluso al Coronel Baños, que no es que sea una persona de ultra izquierda, y un Teniente General, los apartaron inmediatamente. Nos meten en listas negras, a mi me han acusado en portadas de conspiranoico, de pro-ruso. Echo en falta más voces, pero, por lo menos, yo nunca me he callado, y si puedo aportar un poco, lo aportaré contra estas guerras que ha producido el imperialismo y que ha traído otra vez la guerra a Europa, con terribles consecuencias para la población.

Tomado de Nueva Revolución