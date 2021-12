El Plan de Soberanía Alimentaria también depende de los periodistas

“No hay educación nutricional y, por tanto, no hay emulación productiva si no hay periodismo”. Frei Betto-escritor, periodista y teólogo de la Liberación- lo confirmó en el encuentro que sostuvo, este primero de diciembre, sistema de videoconferencia mediante, con un grupo de comunicadores, desde el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM).

A propósito de la presentación de la Cartilla popular para comunicar el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba (SAN), primero de su tipo aprobado este 22 de julio por el Consejo de Ministros, Betto, quien es asesor del Plan, precisó la importancia de que el periodismo y la comunicación de manera general sean capaces de socializar los puntos rectores del documento.

Este Plan no tiene futuro si dos actores sociales no se involucran a fondo: los campesinos y los periodistas, recalcó el fraile dominico en su intervención frente a profesionales de la prensa de diferentes medios que también participan en el curso Comunicar la soberanía alimentaria, actualmente impartido en el aula virtual del IIPJM.

¿Cómo lograr una mejor agricultura para obtener más alimentos? Ante esa interrogante, Betto resaltó la necesidad de que los periodistas den a conocer las experiencias positivas en el cultivo de los campos cubanos.

“Tenemos que valorar la cultura de los campesinos cubanos. Hay mucha creatividad pero no hay socialización de la información. Si ustedes no hacen esa batalla de comunicación no se movilizará el pueblo de Cuba para eliminar la ignorancia nutricional”.

Invitado por el Ministerio de la Agricultura (Minag), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) y la Oficina en Cuba de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO), Betto acompaña, desde la pasada semana, la implementación en la Isla del Plan SAN con la visita a productores de La Habana y Mayabeque y encuentros con periodistas y estudiantes.

(Imagen de portada: HFA Producciones).