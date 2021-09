¿Otro “Embarque” de los americanos?

Lo acabamos de ver de nuevo en Afganistán. Se han quedado atrapados en su país, a merced de los “Talibanes”, la inmensa mayoría de los afganos que por años sirvieron los intereses de Estados Unidos en esa convulsa nación del Asia Central.

Solo pudieron salir unos pocos por el aeropuerto de Kabul. El resto que son muchos miles, quedaron “Embarcados” en tierra hostil, cosa que no es ni la primera ni será la última vez que ocurra, digo, si alguno de los que sirven como traidores nacionales a Estados Unidos, vuelven a creer en las promesas de esta gran potencia militar que cuando pierde una guerra, como ya antes sucedió en Vietnam, salen sus funcionarios y soldados a la precipitada abandonando a su mala suerte a sus incautos “Traidores Nacionales.”

Es cierto que cada regla tiene su excepción. Y una de ellas es Cuba, donde después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos– operación organizada y pagada por la CIA norteamericana- el propio gobierno del presidente Kennedy rescató a los prisioneros invasores y más tarde el presidente Lyndon Jonhson, también del Partido Demócrata, negoció con el gobierno cubano un puente aéreo- los llamados “Vuelos de la Libertad”- para dar refugio en Estados Unidos a varios miles de cubanos desafectos al gobierno socialista de Fidel Castro. En aquel caso Fidel Castro abrió las puertas de salida y Estados Unidos las de entrada y gracias a un acuerdo diplomático entre los dos gobiernos, no hubo un “Embarque” de los norteamericanos a sus “leales cubanos”.

Para nadie es un secreto que las manifestaciones de protestas ocurridas en Cuba el pasado día 11 de Julio fueron organizadas por agencias del gobierno de Estados Unidos a través de las llamadas “Redes Sociales”, utilizando a sus “leales cubanos” en una operación fraguada por el gobierno Republicano de Donald Trump y heredada por la nueva administración del Presidente Demócrata Joe Biden, de la misma manera que el Demócrata Kennedy había ejecutado el plan de invasión a Cuba organizado por la CIA del entonces Presidente Republicano Eisenhower.

El fracaso rotundo de este “playa Girón de Internet” orquestado por Estados Unidos contra el gobierno cubano, deja en Cuba “Embarcados” a una buena parte de sus “leales cubanos” que salieron a las calles de la isla pidiendo una intervención militar de Estados Unidos a la Cuba Rebelde, algo que por supuesto no sucedió y que obliga ahora moralmente al Presidente Biden a salir al rescate de aquellos que en Cuba les siguieron sus planes a Washington de “Cambio de Régimen” a través de lo que ellos llaman “Una Revolución de Colores.” Cuba no es Afganistán. ¡Otro Embarque No!