Así financió Estados Unidos a Psiphon, la VPN de moda en Cuba

Después de las protestas y disturbios violentos en Cuba el 11 de julio, el acceso a Internet por datos móviles se ha convertido en un imposible. Hasta el momento no hay ninguna declaración oficial al respecto, y muchos andamos usando una app de vpn para poder conectarnos.

Desde ese mismo domingo, cubanos residentes en la Isla comenzaron a recibir de sus familiares y amigos en la emigración el consejo de usar la vpn Psiphon. Algunos fueron incluso más específicos y recomendaron puertos y proxys para conectarse a las redes sociales.

Algunas de las imágenes que circulaban en las redes sociales aconsejando usar Psiphon.

Solo en 2020, 3.61 millones de cubanos accedieron a Internet por datos móviles. Por mucho, es la principal vía de acceso a la web, por encima de los 114 sitios públicos wifi de Etecsa, los más de 208 mil hogares conectados por Nauta Hogar y las 674 salas de navegación alámbricas.

El 16 de julio, el medio norteamericano Bloomberg, publicó una nota donde afirmaba que “Más de 1 millón de personas en Cuba por día están utilizando una herramienta anti-censura apoyada por el gobierno de los Estados Unidos”. La herramienta a la que se refiere Bloomberg es Psiphon.

Bloomberg usaba como fuente un tweet de la senadora republicana Marsha Blackburn en el que aseguraba que Psiphon era respaldado por la Open Technology Fund, una organización sin fines de lucro financiada por una agencia del gobierno norteamericano.

Más de 1 millón de cubanos evaden las restricciones de Internet con tecnología respaldada por Estados Unidos, así tituló Bloomberg su nota. Pero Axios, otro medio norteamericano, aseguró que: 1 millón de cubanos utilizan software estadounidense para eludir los apagones de redes sociales del gobierno. Ummm… aquí es donde la historia comienza a ponerse rara.

No es lo mismo software respaldado por Estados Unidos, que software norteamericano.

Según las estadísticas que ofrece Psiphon, las conexiones diarias desde Cuba usando la aplicación pasaron los 2.5 millones y ascendieron hasta 12.5 millones, entre el 13 y el 17 de julio.

El cuento corto

Open Technology Fund (OTF) dio 1 470 000 dólares a Psiphon en 2020.

dio 1 470 000 dólares a en 2020. OTF es una organización adscrita a la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM).

es una organización adscrita a la Una de las seis entidades que componen la USAGM es la Oficina de Radiodifusión de Cuba , o sea, Radio y TV Martí.

, o sea, Radio y TV Martí. Vaya, que Psiphon se financia en la puerta de al lado de Radio y TV Martí.

Psiphon y un cuento sobre las dobles intenciones

Psiphon es una vpn, es la manera más simple de decirlo. Aunque en su sitio se nombran como “más que una vpn”. Se definen como “una herramienta de elusión que utiliza las tecnologías VPN, SSH, y proxy HTTP para proporcionarle acceso no censurado al contenido en Internet”.

Ya tú sabes, sirve para entrar a esos sitios que por razones ajenas a nuestra voluntad no podemos.

Psiphon no es desconocida en Cuba.

Usando esta app se puede acceder a las redes sociales, cuando la navegación pasa por un proxy, generalmente en las instituciones.

esta app se puede acceder a las redes sociales, cuando la navegación pasa por un proxy, generalmente en las instituciones. Permite entrar a los sitios bloqueados para Cuba por las sanciones norteamericanas, como WeTransfer o Adobe.

Es una herramienta muy popular entre los usuarios de iPhone para descargar apps desde Cuba.

Fue muy usado durante octubre de 2020, cuando hubo problemas de conectividad con Telegram.

Pero, la pregunta que casi nunca nos hacemos es cómo funcionan las herramientas que usamos y quién está detrás de ellas.

Psiphon fue inicialmente un proyecto desarrollado por Citizen Lab, en la Universidad de Toronto, Canadá. Pero en 2007 se convirtió en una corporación independiente, Psiphon Inc., también con sede en Toronto.

Según un artículo de The New York Times publicado en noviembre de 2006, Psiphon saldría a la luz el 1ro de diciembre de ese año. “En lo profundo de un laboratorio en el sótano de la Universidad de Toronto, un equipo de científicos políticos, ingenieros de software y activistas de piratería informática, o hacktivistas” crearon el software.

Describían su funcionamiento de esta manera: “Psiphon es descargado por una persona en un país sin censura (psiphon.civisec.org), convirtiendo la computadora de esa persona en un punto de acceso. Alguien en un país de acceso restringido puede iniciar sesión en esa computadora a través de una conexión encriptada y usarla como proxy, para obtener acceso a sitios censurados.”

Entonces, ¿cómo es que logra Psiphon escabullirse para ofrecer “internet”?

Dicho de una manera muy, pero muy simple. Usan el protocolo SSH. Ok, si no eres informático eso no te dice nada.

¿Qué es SSH?

Un sistema que permite conectar dos ordenadores, como una especie de acceso remoto. De esa manera, la persona que ejecuta Psiphon en su dispositivo se conecta con un servidor del software en un país, que tenga acceso al sitio deseado.

Psiphon es un proyecto de código abierto. Si te sientes programador, hacker, o con muchas dudas, en Github puedes inspeccionar cómo lo hacen.

Pero ya que nos pusimos técnicos, y estamos en esta área de la libertad en internet y el activismo en la red, hablemos rápido sobre privacidad.

En dos sitios dedicados a las reviews de vpn, Psiphon no pasa de una evaluación de 3 puntos, en base a 10. Vaya, que casi está desaprobado.

En el sitio VPN Testing dejan bien clara su opinión sobre el software canadiense: “It sells your data — stay away!”, en cubano: “Venden tus datos, mejor ni te acerques”. Para disculpa de Psiphon, reconocen en su sitio que no son una herramienta de seguridad.

Ok, ya sabemos que en la web todo el mundo rastrea, pone cookies, almacena esa información, y, los más extremos, venden los datos de sus usuarios. Pero, ¿cuáles datos recopila Psiphon cuando lo usamos?

Según su Política de Privacidad, la vpn sigue y almacena datos sobre cuánto tiempo estuvo conectado el dispositivo que usó Psiphon, desde qué ciudad y país vino la conexión, cantidad en bytes de información intercambiada, y otros detalles sobre lo que hiciste mientras navegabas “libremente”. Afirman que esta información no la comparten. Pero sí la almacenan durante un tiempo, que algunos especialistas consideran “demasiado tiempo”.

Lo que sí comparten con terceros (o sea, con sus patrocinadores, organizaciones con que colaboran, investigadores, la OTF, la USAGM, el gobierno de Estados Unidos, etc) es “datos agregados anónimos”, por ejemplo, cuántas personas se conectaron en una ciudad específica un día determinado.

¿Hay gato encerrado aquí? Sí. La cosa es que toda esa libertad de internet que promete Psiphon, es, en realidad, la libertad de la hegemonía imperial norteamericana. Psiphon es una nueva herramienta para el viejo cuento del policía de la democracia en el mundo, cargo que los propios americanos crearon y asumieron.

La vpn que Psiphon Inc desarrolla, y la OTF financia de una manera millonaria está enfocada en países como China, Irán, y Rusia, que ofrecen proyectos sociales, políticos y económicos alternativos a los norteamericanos. Por supuesto, ahí también estamos los cubanos.

El interés de Psiphon en Cuba viene de atrás

Desde 2016, la cuenta en Twitter de Psiphon en español (@PsiphonEsp) promociona sitios anticubanos como Martí Noticias, 14yMedio y Cubanet.

No es de extrañar que cuando conectas desde Cuba la vpn, te abre, “casualmente”, una pestaña del navegador promocionando el acceso a estos sitios. El otro país de gran interés para ellos en América Latina es, por supuesto, Venezuela. Solo tienen que stalkear su Twitter en español.

Pero si nos ponemos específicos, habría que ir a su cuenta oficial en inglés @PsiphonInc, y remontarse hasta mayo de 2009. Ahí encontraremos nada más y nada menos, que promoción “gratuita” a Yoani Sánchez.

Open Technology Fund, ¿repartir dinero para…?

En mayo de 2020, el senador demócrata, de origen cubanoamericano, Bob Menéndez y la republicana Marsha Blackburn presentaron la Ley de Autorización del Fondo de Tecnología Abierta “para expandir el apoyo del gobierno de EE. UU. y vigilar Internet”. Sí, los estadounidenses también se autonombraron vigilantes de Internet.

Recuerda que el Fondo de Tecnología Abierta fue la organización que en 2020 dio un millón 470 mil dólares a Psiphon.

En la “justificación” para la repartición de fondos se lee: “Como proyecto de Technology at Scale, Psiphon continuará su apoyo de larga data a USAGM ayudando a las audiencias a descubrir y acceder al contenido de USAGM a través de su propia aplicación y asegurándose de que las aplicaciones de noticias de USAGM permanezcan sin censura”.

Presentación del proyecto Psiphon en el sitio web de la OTF.

Justo por esa razón, cuando se ejecuta Psiphon en un dispositivo, te “recomienda” ciertos sitios que mencionamos antes.

¿Qué decía la ley propuesta por los senadores Menéndez y Blackburn? Entre sus puntos contemplaba los siguientes (lea atentamente):

Requerir que la OTF desarrolle, mantenga y entregue tecnologías para eludir los esfuerzos de los gobiernos autoritarios para restringir la libertad de Internet.

Exigir a USAGM que garantice que los proyectos de libertad en Internet de la OTF se coordinen con los del Departamento de Estado y otros departamentos del gobierno de EE. UU.

Priorizar programas para países cuyos gobiernos restringen la libertad de expresión en Internet, y que son importantes para el interés nacional de los Estados Unidos.

Autorizar asignaciones de $ 20 millones en el año fiscal 2021 y $ 25 millones en el año fiscal 2022 para establecer e implementar el OTF.

Subraye con el plumón donde menciona que los proyectos de la OTF, (dígase Psiphon como uno de ellos), deben coordinarse con el Departamento de Estado de EE.UU.

Sí, casualmente, el Departamento de Estado fue el encargado de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. También el que en 2020 ofreció un millón de dólares para programas que promuevan “los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales” en nuestro país.

También es interesante el punto donde se priorizan programas para países que “son importantes para el interés nacional de los Estados Unidos”, obviamente ahí se incluye Cuba. Hay una ley norteamericana que lo refrenda.

Siguiendo la ruta del dinero: La OTF se sostiene con subvenciones anuales de USAGM, y su financiamiento se origina en asignaciones anuales del Congreso de los EE.UU. ¿Entonces? Pues que Psiphon es financiado, de alguna manera, por el Congreso de los EE.UU.

Presentación del proyecto Psiphon, asignación de fondos y objetivos según el sitio web de la OTF.

Y ahora… la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales

La USAGM es la agencia a la cual pertenece la OTF. Su misión para bien de la humanidad “es informar, involucrar y conectar a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia”.

La agencia ejecuta su “misión” a través de: Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks (Alhurra TV and Radio Sawa), Office of Cuba Broadcasting (Radio and TV Martí), y por supuesto, Open Technology Fund.

Queda claro entonces de dónde viene el dinero que paga a Psiphon y adonde va. El solo hecho de que entre todos los proyectos de la USAGM, Cuba sea el único país con una oficina solamente dedicada a ella, es más que suficiente.

La historia de OTF y USAGM es más larga, y tiene ingredientes de demandas por dinero, y rencores del pasado. Nada, que además de dedicarse a la subversión en los países que “molestan” a Estados Unidos, también tienen “problemitas” de corrupción.