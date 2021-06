¿Es posible hacer periodismo en TikTok?

Comunicación digital y audiencias más segmentadas, más interconectadas y más móviles. Como consecuencia de la irrupción tecnológica en la comunicación, hoy vemos cambios disruptivos en la relación entre emisores, receptores y mensaje. En este proceso, las redes sociales son protagonistas destacadas y las empresas periodísticas tradicionales han perdido en cierta forma el manejo exclusivo de la información.

Asimismo, ha sobrevenido una importante segmentación de audiencias. La Generación Z, por ejemplo, se ha desarrollado con pleno acceso a internet a través de conexiones de alta velocidad e interacciones comunicacionales móviles. Esto les impide concebir la comunicación sin los recursos digitales.

Desde 2010 se ha iniciado un proceso de cambio en cuanto a formato y narrativas en las redes sociales, sobre todo por Snapchat. Se ha impuesto el formato multimedia vertical, en atención a la habitual disposición de las pantallas de los dispositivos móviles de mayor penetración a nivel mundial: el smartphone.

El nacimiento de la aplicación

En 2016, la corporación china ByteDance buscó crear una plataforma más interactiva y polivalente a la que ya venía regentando desde hacía algún tiempo, donde permitía hacer bailes y playbacks de canciones del momento. Es así como a Musical.ly –muy popular entre segmentos de usuarios jóvenes y muy jóvenes– se le agregaron mayores recursos para la creación de vídeos cortos, pero con gran cantidad de estímulos visuales. La inspiración venía de otras plataformas como Snapchat, Dubsmash y Vine. Junto a lo ya construido en su primogénita red, dio vida a TikTok para el mercado internacional y Douyin para el mercado exclusivamente chino.

Hasta el primer trimestre de 2020 se trató de una red social con una participación mayoritariamente joven (Generación Z). Pero los primeros confinamientos radicales por la covid-19 provocaron que muchas personas a nivel global exploraran nuevas alternativas de entretenimiento digital. El objetivo era evadir la situación de encierro, produciéndose un cambio de público, ahora incluyendo usuarios mileniales y de la Generación X.

La narrativa que se impone en esta plataforma consta de vídeos cortos (15-60 segundos), en formato vertical. Son organizados y distribuidos por una inteligencia artificial que intenta amoldarse a los gustos de los usuarios, en función de variables como los ‘me gusta’ otorgados, comentarios realizados, perfiles seguidos, publicaciones realizadas, hashtags usados en publicaciones, tiempo de visionado dedicado a cada publicación, idioma o geolocalización, entre otros.

Es un espacio donde funcionan muy bien los retos (hashtags–challenges) y por tanto la idea de comunidad, ya que si un contenido genera una importante cantidad de engagement otros usuarios lo emularán y crearán propuestas similares. Asimismo, de momento se mantiene un importante flujo de contenidos sobre bailes (muchos son retos) y crecen de manera importante las publicaciones de carácter humorístico y con propuestas de entretenimiento.

¿Hay cabida para el periodismo en TikTok?

Por tratarse de una plataforma tendencia a escala mundial, son cada vez más los medios que han explorado y han buscado sumarse a esta plataforma con la intención de innovar. Les obliga a salir de la zona de confort, incrementar su alcance e intentar llegar a segmentos de usuarios que por otras vías no se informan correctamente o, simplemente, no acuden a medios y periodistas con la intención de tener noción y conocimiento de la actualidad.

Durante el primer cuatrimestre de 2020, 13 de los medios activos en TikTok hicieron cobertura expresa a la pandemia por covid-19. Pese a que la plataforma ya acumula 4 años de funcionamiento, 2020 representa un momento incipiente y de experimentación para el periodismo.

No se impone una propuesta narrativa específica, aunque las primeras observaciones parecen indicar que en muchos casos se opta por contenidos que no trascienden los 30 segundos de duración. Así ocurre con USA Today, NBC News y The Washington Post, pues la lógica original de la plataforma incide en publicaciones cortas y muy estimulantes.

Hay casos donde resulta necesario sacar el máximo provecho de los 60 segundos límite. Se aprecia en ejemplos como Al Jazeera (Qatar) o USA Today (EE. UU.). Asimismo, medios como Times Now (India) o Antena 3 Noticias (España), lejos de crear contenidos específicos, replican su labor televisiva sin tener en cuenta las características narrativas de TikTok.

Y aunque haya medios de comunicación que no tengan aún actividad por esta vía, como el caso de CNN, no ha sido impedimento para que periodistas como su corresponsal en Londres, Max Foster, creen material informativo adaptado a los recursos creativos y narrativos de la plataforma.

De momento, no parece haber una relación estrecha entre un tema desarrollado y el engagement obtenido. No obstante, el contenido debe ser atractivo e interesante, pero sin que ello se entienda como un aval por caer en el sensacionalismo. Cada medio, cada periodista debe proceder con el mismo rigor con el que trabaja en otras vías digitales y analógicas.

Es comprensible que sumar esta nueva plataforma implicará más trabajo, pues exige desarrollar un trabajo diferenciado, como ocurre con el resto de las redes sociales. Durante el primer cuatrimestre de 2020 muchos medios priorizaron la innovación a través del “formato TikTok” frente a otro tipo de nuevas narrativas.

Como conclusión, se puede afirmar que TikTok representa una alternativa importante porque abre un nuevo canal a nuevos y diferentes segmentos de audiencia, y claro está, es una plataforma tendencia.

El diario estadounidense The Washington Post ha implementado como reciente estrategia innovadora el desarrollo de contenidos tanto en la plataforma de streaming Twitch, como en TikTok. Su intención es constituirse como un referente informativo para la Generación Z y segmentos posteriores, pues se tratan de los potenciales lectores del futuro.

Es apreciable cómo lejos de una aparente moda, TikTok se constituye como un nuevo terreno digital para innovar. Desde el segundo cuatrimestre del 2020 se ha podido ver cómo Le Monde (Francia), The Guardian (Reino Unido) o La República (Perú) han empezado a proponer contenidos periodísticos a través de dicha red.

El periodismo en TikTok se caracteriza por contenidos cortos, con preeminencia del vídeo por encima del texto y refuerzo visual de GIF y emoticonos. Las narrativas van de lo meramente informativo al infoentretenimiento.

Hay que seguir experimentando sin temor al fracaso. Siempre cuidando el rigor periodístico pese a que el entretenimiento y la diversión sean elementos imperantes en tan particular red social.

La versión original de este artículo aparece en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.