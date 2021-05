Signal: una alternativa más segura

Las nuevas condiciones de WhatsApp han generado polémica en las redes sociales y los medios de comunicación, pues la aplicación pretende que sus usuarios acepten compartir sus datos con Facebook, su compañía matriz. A aquellos que estén en desacuerdo con los nuevos términos se les limitará el servicio. Frente a esta disyuntiva muchos se preguntarán cuáles son las opciones. En el espectro de las comunicaciones cifradas, Signal es una propuesta tentadora que ha crecido exponencialmente durante este año, alcanzando en enero los 40 millones de usuarios.

Su boom se debe, principalmente, a su protección a la privacidad. Es totalmente gratis, no se subordina a ninguna compañía tecnológica importante y se sostiene a través de donaciones. Los mensajes son cifrados de extremo a extremo y no incluye anuncios ni publicidad. Posee funciones superiores a WhastApp y Telegram en el área de la seguridad, pues evita que las personas puedan hacer capturas de pantalla a las conversaciones o que el teclado recopile información sobre lo escrito, mediante la función “incógnito”. Los mensajes pueden desaparecer hasta 5 segundos después de ser borrados.

Además, contiene una función para editar fotografías y un avanzado blog de notas. Los chats grupales no son públicos ni accesible. De hecho, impide que la cuenta se vincule con otros dispositivos sin previo consentimiento. Se puede configurar el acceso a través de un PIN y, si este se olvida, la cuenta queda bloqueada por 7 días.

Permite verificar los contactos con códigos QR y enviar todo tipo de archivos sin importar el tamaño, incluyendo fotos en 4k casi sin perder calidad de imagen. Los archivos multimedia también son cifrados y admite crear una base de datos protegida por contraseña o huella digital.

Signal puede instalarse en Android a partir de la versión 2.3 y funciona con WIFI, LTE o 3G. Puede usarse para enviar SMS a personas que no tengan instalada la aplicación a través de la mensajería convencional e incluye, además, servicios de MMS, llamadas, video llamadas y grabación de voz. Está disponible también para iOS y computadoras.

Esta aplicación se lanzó en 2014. Fue desarrollada por los fundadores de Open Whisper Systems, los especialistas en seguridad informática y robótica Moxie Marlinspike y Stuart Anderson, respectivamente. Inicialmente se llamó TextSecure y solo permitía la mensajería instantánea. Durante 2015 cambió su denominación a Signal e introdujo la posibilidad de realizar llamadas. No fue hasta marzo del 2017 que se agregó el sistema de video llamadas basado en WebRTC. Los operadores han rechazado firmemente el proyecto ley Earn IT Act, acápite legal que refiere que los proveedores pueden ser considerados responsables por no ofrecer datos sobre la comunicación de los usuarios.

Es por estas múltiples ventajas que varias personalidades del mundo de las comunicaciones respaldan su uso, entre ellos Edward Snowden y Laura Poitras. La aplicación está validada por la Electronic Frontier Fundation (EFF), organización que la incluyó en su guía de defensa contra la vigilancia.

Open Whisper Systems garantiza no tener acceso al contenido de los mensajes por la naturaleza del servicio y actualmente están enfocados en crear un método novedoso para almacenar en la nube. Por todas estas razones, Signal se está posicionando como una alternativa viable frente a las carencias de WhatsApp.