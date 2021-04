Luirri en dos tiempos

Unos minutos después de las 3:00 de la tarde del miércoles 3 de abril de 2019, ya la noticia era conocimiento común entre los asistentes al Museo del Humor de San Antonio de los Baños. El joven caricaturista y artista de la plástica Luis Reinier Enrique Torres (Luirri) se había alzado con el Gran Premio Eduardo Abela.

Depredador, su pieza, no solo resaltaba entre las 32 obras en concurso en la categoría de Caricatura personal, agenciándose el primer premio en ese apartado, sino que igualmente salía victoriosa de un pulso contra los otros 298 trabajos del salón competitivo, y se llevaba el más codiciado lauro de la edición XXI de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico antillana.

“Fue consecuencia de la impecable realización de la obra que conceptualiza satíricamente la personalidad agresiva y prepotente de Donald Trump, por la lograda fusión en el diseño con un mensaje directo sobre el personaje y por la unidad entre el contenido y la forma, que demuestra una realización artística de excelencia”, compartía las apreciaciones del jurado, en su nota publicada en Cubaperiodistas, la periodista Patricia María Guerra Soriano.

Mientras, en el portal digital Cubarte, ahondaba J. Ángel Téllez Villalón: “Se trata de una caracterización no solo física, sino psicológica y comportamental del nuevo césar del Imperio estadounidense. El joven artista rompe no solo con la manida composición vertical, sino también con el facilismo de ridiculizar su despeinada y fosforescente cabellera. Recurre al claroscuro, en negro y gris delinea su diluviana y tenebrosa postura. Trump no es un payaso, es un diluviano y peligroso tiburón, un depredador”.