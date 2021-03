Sabdiel Batista: “Hacer periodismo con lo que tenemos a mano!”

Si es usted periodista o comunicador y desea hacer un mayor y mejor uso de las capacidades de su dispositivo móvil en su trabajo reporteril el Taller de Periodismo Móvil lo capacita para lograrlo, ahora desde la plataforma de educación a distancia del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

Hasta el 26 de marzo está abierta la matrícula, gratuita en su primera edición, por la que pueden optar colegas de Cuba o el mundo.

El MSc. Sabdiel Batista Díaz es el profesor del Taller, en la Cuba es voz autorizada en el tema, gusta enseñar cuanto aprende para ver en nuestros medios un mejor periodismo. Por esa razón ha iniciado a muchos periodistas de la isla en el periodismo móvil.

Sobre sus inicios en esta manera de hacer periodismo cuenta:

“En el 2016 ya eran realidad muchas zonas wifi en Cuba y comencé a buscar la forma de actualizar y administrar mi página digital de Perla Visión a través de un móvil. Ya para el 2017 tenía el sitio web listo para los móviles y me di cuenta de que podíamos hacer todo el proceso productivo del periodista con esta herramienta: grabar, entrevistar, tomar fotos, editar fotos, editar video o audios y publicarlo todo desde el móvil. Por esa época comencé a leer libros o ensayos sobre el tema y me di cuenta de que en diferentes medios de prensa del mundo se había sistematizado sobre el tema” ·.

Fue entonces que, el hoy presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia de Cienfuegos, organizó un pequeño curso para explicarle a sus colegas lo aprendido, pero terminó creando este Taller en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí que imparte cada año a nivel nacional desde el 2018.

El trabajo como docente le posibilitó realizar un Manual Cubano de Periodismo Móvil, pendiente a impresión por la Editorial Pablo de la Torriente, e incentivó a publicar varios ensayos científicos en revistas indexadas.

Con el propósito de dar a conocer sobre detalles del curso online que próximamente inicia conveso vía electrónica con el joven profesor.

—¿A quién va dirigido el Taller?

—Va dirigido a cualquier comunicador que desee independizarse o desvincularse de los muchos “aparatos” que usamos para la profesión: cámaras, grabadoras, computadora o bloc de notas. También a todo aquel que piense que el periodismo se hace con lo que tenemos a mano, y hoy la mayoría de las personas en el mundo y casi el 100 por ciento de los periodistas tiene un teléfono móvil, que sirve para mucho más que llamar por teléfono.

—¿Cuál es el objetivo del Taller de Periodismo Móvil?

—El objetivo del taller es enseñar a nuestros profesionales a usar los dispositivos móviles con fines periodísticos al máximo de sus capacidades. También debemos profundizar en un área particular del Periodismo, como es el Móvil, y propiciar la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades prácticas en esferas propias de esa forma de hacer el periodismo, de acuerdo con las necesidades de su formación profesional o cultural y de acuerdo a la disponibilidad tecnológica de cada medio y cada periodista.

“Cada vez que comienzo un curso de este tipo le pregunto a los alumnos: ¿Qué por ciento de las capacidades de su dispositivo móvil creen que usan para el trabajo? Y las respuestas van más o menos desde el 10 al 60 por ciento. Y cuando terminamos el curso le hago la misma pregunta, para que analicen, después de conocer todas las posibilidades que ofrecen, cuando explotan en realidad esa tecnología”.

—¿Cómo está diseñado?

—El Taller está diseñado en varios módulos, algunos teóricos y otros prácticos. En total son 10, pero creo que los que más interés causan en los estudiantes son los relacionados con los accesorios que pueden utilizar en el periodismo móvil, el de aplicaciones para el reportero radial y el de aplicaciones para grabar y editar videos con los móviles.

“La idea es que cada uno de los módulos sirva para fomentar una habilidad profesional del periodismo específica, ya sea grabar, o editar, o tomar fotos”.

—¿Cuándo comienza el Taller?

—El próximo martes 30 de marzo y está previsto que culmine el 24 de junio de 2021.

— El Taller consta de 10 módulos. Cada uno tendrá una duración de 7 días. Al final de cada módulo tendremos un encuentro por videoconferencia a modo de sistematización, es el espacio para aclarar las dudas.

“Estoy seguro que los temas más atractivos los pasarán en un par de días, y en otros se tomarán una semana, pero siempre los vencerán en menos de 7 días”.

—¿Cómo son evaluados los estudiantes?

—Los estudiantes tendrán una evaluación final, integradora, que demuestre que han aprendido los temas generales del curso. Casi siempre se especializan es uno de los 3 grandes temas:

•Grabar, editar y publicar audio con el móvil.

•Tomar fotos, editarlas y publicarlas con el móvil

•Grabar, editar y publicar las noticias en video con el móvil.

—¿Quiénes lo cursen qué equipos y aditamento necesitan?

—Cualquier dispositivo móvil, ya sea un teléfono o un Tablet, no importa el modelo o las capacidades tecnológicas, siempre podremos utilizarlo para beneficio de nuestra profesión, ya sea para escribir el texto de una nota, o para tomar las fotos de un reportaje o para grabar una entrevista.

—¿Qué habilidades deben tener ya incorporadas?

—En realidad muy pocas habilidades técnicas. Las habilidades básicas del periodista le servirán para aprender a usar los móviles para reportar. Creo que la bibliografía es amplia y está bien explicada y les servirá mucho.

—Podrías ofrecer algunos consejos prácticos a la hora de grabar audio.

—Un consejo rápido: para grabar el audio fíjate bien dónde está el micrófono del móvil y apúntalo al entrevistado. Es un consejo rápido porque el resto está en las clases.

—¿Y para el video?

—Para grabar un video con el móvil busca una posición donde la luz ambiente sea adecuada y si hay mucho sol que le ilumine de frente al entrevistado.

—¿Qué diferencias existe entre este y el que se hace desde la redacción convencional?

—Ninguna diferencia conceptual, solo se diferencia el instrumental que usamos. Pero este nuevo instrumento permite un acceso diferente a la fuente noticiosa. Hoy existen muchas “redacciones convencionales” que usan los dispositivos móviles y en el producto final no se nota ninguna diferencia.

—¿Qué prefieres el trabajo reporteril o la docencia?

—Los dos, me gusta hacer ese trabajo reporteril y luego buscar la forma de enseñarle a mis colegas cómo hacerlo de una forma diferente. Lo malo es que por las responsabilidades de mi trabajo casi no puedo hacer periodismo tanto como me gustaría.

—¿Has llevado el curso otros escenarios? ¿Qué experiencias has adquirido desde el aula?

—Creo que la primera edición fue con 20 colegas de la Revista Bohemia, luego fue el periódico Granma, Juventud Rebelde, Prensa Latina, los colegas de la radio de Villa Clara, los del periódico Vanguardia, por supuesto mis colegas de Cienfuegos, y hasta de Matanzas.

“Las enseñanzas de este curso me permitieron publicar varios artículos sobre el tema y hasta un Manual Cubano de Periodismo Móvil. Incluso algunas de las cosas del curso las llevé como una ponencia al Primer Festival Virtual de la Prensa Cuba.

“Como muchos de estos temas los he tenido que revisar a fondo me ha permitido leer mucha bibliografía al respecto y adaptarla al entorno cubano y a partir de ello tengo preparado mi proyecto de investigación para el Doctorado en Ciencias de la Comunicación, que espero presentar cuando se normalice la situación en Cuba con la COVID-19”.

—Por primera vez el Taller de Periodismo Móvil tendrá una edición digital, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que encuentras en esta modalidad?

—La principal ventaja es que podrán cursarlo muchos colegas de provincias que antes no podían venir al Instituto y la desventaja es que la interacción en el aula permitía dinámicas de aprendizaje muy buenas.

—La pandemia obligó a muchos colegas a realizar el periodismo desde casa a través de los móviles, ¿cómo ves lo hecho en esta etapa?

—Creo que sin saberlo muchos colegas durante la etapa aprendieron a sacarle el máximo a sus dispositivos. Las adversidades obligan a buscar soluciones. Hay colegas que se vieron obligados por el aislamiento social a entrevistar a sus fuentes en sus casas y descubrieron cómo hacerlo bien a través de grabadores de llamadas o sistemas de videoconferencia. Otros no tienen conexión ADSL o de Nauta en sus casas, pero aprovechan los datos móviles para actualizar las plataformas sociales o portales noticiosos solo con sus teléfonos.

“En un estudio nacional que realizamos desde el Instituto vimos muchos buenos productos comunicativos. Pero también vimos mucho periodismo tradicional llevado a las plataformas digitales sin aportarle ningún valor agregado o cambio.

“Creo que nos falta seguir estudiando para innovar en el periodismo y seguir más de cerca los hábitos de consumo de información, para que nuestra profesión aproveche al máximo las potencialidades de la tecnología, que se mueve mucho más rápido que los cambios en nuestras formas de hacer periodismo”.

