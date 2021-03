Una llamada que no iba a coger… porque estaba en plena transmisión del Festival de la trova Pepe Sánchez vía Streaming Cuba (a donde fui invitado a hablar de Miguel Matamoros)… y me comunica Alexis Triana, desde el Ministerio de Cultura, que he ganado el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, que se otorga por la obra de la vida.