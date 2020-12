Academia de Ciencia de Cuba refuta nueva investigación estadounidense sobre supuestos «ataques sónicos»

La Academia de Ciencias de Cuba refutó una reciente investigación publicada en Estados Unidos sobre los supuestos “ataques sónicos” contra diplomáticos estadounidenses durante su estancia en La Habana entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

Este informe surge de la investigación de un Comité creado por las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina (NASEM por su nombre en inglés) y es el primer documento oficial de Estados Unidos que asigna un rol crucial a los desórdenes neurológicos funcionales y a los factores psicógenos en el desarrollo de las condiciones de salud que refirieron haber padecido los diplomáticos estadounidenses.

Según explicaron en conferencia de prensa la mañana de este martes el Dr. Cs. Luis C. Velázquez Pérez, Presidente de Academia de Ciencias, y el Dr. Mitchell Valdéz Sosa, Director del Centro de Neurociencias de Cuba, este informe infiere que las ondas de radiofrecuencia pudieran haber sido la hipótesis más plausible que explique los problemas de salud reportados por los diplomáticos y sus familias; aunque enfatizan que no lo demuestra científicamente. “Concluye pero no demuestra que las ondas de radiofrecuencia pudieran haber sido la explicación más plausible para las quejas de salud de los diplomáticos”, afirma el comunicado difundido por la Academia de Ciencias de Cuba.

La reconocida institución cubana no concuerda con la conclusión de dicha investigación, aunque reconoce que si bien se emitieron recomendaciones válidas, no se brindaron pruebas sólidas que den sustento a las hipótesis de investigación presentadas.

En este sentido, se enfatizó durante la rueda de prensa que no existen pruebas sólidas de una lesión cerebral generalizada -como afirman algunos investigadores extranjeros- y se denunciaron las malas intenciones y el uso irresponsable y sesgado de la investigación por parte de políticos y medios hegemónicos, haciendo especulaciones con fines de manipulación política contra Cuba.

La Academia de Ciencias de Cuba, por medio de una declaración divulgada en dicha conferencia de prensa, convocó nuevamente a una colaboración imparcial y sólida entre ambos países para esclarecer los hechos ocurridos, los cuales tuvieron como resultado la retirada de la mayor parte del personal diplomático estadounidense del país en 2017.

(Tomado de Cuba en Resumen)