Papel antihegemónico de Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta

A finales de septiembre de 2019, en Beijing, representantes de unas 60 organizaciones nacionales (o regionales) de reporteros, creaban la Plataforma de cooperación de periodistas de la Franja y la Ruta, una iniciativa promovida por los colegas chinos, que interesó a comunicadores de Asia, Europa, África y América Latina.

Con ello se pretendía establecer aportes institucionales y relaciones interpersonales que facilitaran el intercambio de saberes y competencias, alineación de compromisos éticos, desarrollo técnico y la defensa de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación.

Y sobre todo, la decir de Zhang Yannong, presidente de la Asociación de periodistas de toda China, esa hermandad profesional permitiría reunirse, debatir y concluir ideas y acciones que favorecieran a la prensa.

Las comunidades reporteriles firmantes, entre las que figuró la Unión de Periodistas de Cuba, una vez concluido el foro mundial iniciaron la promoción e implementación de acuerdos, bajo la presidencia pro témpore de la argentina Lidia Irma Fagale.

Pero un suceso global entorpeció desde las primeras semanas de este año esa labor integracionista: el mutado coronavirus, provocador de la terrible pandemia Covid-19, frenó los impulsos, aunque no detuvo los

empeños de este mecanismo de cooperación internacional, relativo a la prensa audiovisual, escrita y digital.

El trabajo general de la Plataforma de Periodistas de la Franja y la Ruta se ha obstaculizado en lo presencial pero no en los contactos on line, e-mails, entregas para blogs, redes sociales y espacios radio-televisivos.

Ejemplos palpables están en la gestión y transmisión de contenidos. En las redacciones noticiosas se reflejan con más sistematicidad voces en defensa de la verdad y la justicia, se incrementa el periodismo de investigación y la denuncia de males sociales.

En un período no muy lejano se pasará del actual estado de incertidumbre e inoperancia por el Sars-Cov-2 a establecer puentes de normalidad en todas las sociedades.

Llegado ese momento, las organizaciones periodísticas firmantes del convenio de prensa de Beijing, en septiembre de 2019, podrán encontrarse y funcionar y reconocer la excelencia y creatividad del informador y luchar con denuedo por los intereses de sus millones de afiliados.

Por su papel inspirador, esfuerzos instauradores, reconocida disciplina y sistemas organizativos, este proyecto multinacional está llamado a enfrentar con resolución las hegemonías mediáticas de estos tiempos.

Se trata de impulsar alianzas en temas concretos como la formación profesional y cimentar espacios para el desarrollo integral en áreas de la comunicación; mostrar lo ancestral de nuestros pueblos, la vida moderna y el bienestar futuro que se edifica, son básicos e imprescindibles en la prensa planetaria.

Periodistas opinan

Román Serebryanyy, Rusia. “Nuestras organizaciones de prensa deben motivar a sus miembros a que reflejen las realidades contundentes de sus países”.

Bayan Ramazanova, Kazajstán: “Esta oportunidad de integración profesional será decisiva para llevar al mundo las tradiciones, la cultura de nuestros pueblos”.

Atal Sembiring, Indonesia: “La notoriedad informativa debe estar acompañada de mucha responsabilidad”.

Teodoro R. Rentería, México: “Reflejémonos no a través de los ojos de los grandes emporios mediáticos, que en mucho nos desestiman, sino a través de nuestros espacios y medios”.

Ángel Sánchez, Perú, “Coordinar y gestionar sitios web para reflejar nuestras realidades son alternativas viables y necesarias”.

Moussa Abdel Nour, Siria: “La imagen de mi pueblo y su lucha es minimizada por los grandes conglomerados informativos. Es más, mienten, distorsionan”.

Nelson del Castillo, Puerto Rico: “Nos enorgullece ser convocados a debatir y diseñar -en unidad orgánica- políticas de superación en favor de la paz, los trabajadores de prensa”.

Beth Costa, Brasil: “Para nosotros la lucha por la libertad de expresión, no solamente la libertad de prensa, se convierte en una tarea cotidiana”.

Tonga G. Abato, Costa de Marfil: “Rechazamos a la concentración de medios en las manos de pocos grupos económicos”.

Houssein Kena-did Ibrahim, Djibutí. “Unirnos y defendernos en este mundo cada vez más globalizado es impostergable”.

Parveen Gupta, India: “Es brillante la iniciativa de los intelectuales chinos de crear puentes y no divisiones”.

Marek Traczyk, Polonia: “La iniciativa de la Franja Ruta y la Ruta, propuesta por el gobierno chino, es un vehículo formidable para la comunicación y la reciprocidad entre los pueblos”.