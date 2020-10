Agradecimiento

Digo en buen cubano que este curso académico ha sido de apaga y vamos. La pandemia de la Covid 19 ha hecho acudir a profesores y estudiantes a las más disímiles variantes para salvar con rigor, y a la vez flexibilidad, los difíciles caminos que convergen en la docencia.

La prueba más reciente en la carrera de Periodismo de la Universidad de La Habana, de la cual puedo dar fe porque en ella trabajo, es la exitosa defensa de las tesis de sus 55 estudiantes de quinto, entre los que se encuentran tres vietnamitas. Durante estos largos meses de aislamiento social, tutores y tutorados trabajaron con el auxilio de la tecnología y lograron mantener una relación no presencial que rebasó, por humana, los límites que pudiera imponer la hoy entre los jóvenes universitarios casi insuperable “celularidad”, a la que no pocos achacan el aislamiento de los individuos. Yo, de la vieja guardia y migrante a esos espacios, aplaudo el WhatsApp salvador donde me sentí presentísima y los percibí proactivos en mensajes de texto y audio.

Y para que el proceso fuera completo, destaco la colaboración de muchos periodistas en un ejercicio de tanta responsabilidad como es la de ser oponentes o miembros de tribunales, decisores de una nota final que esperan los diplomantes y sus familias como colofón de cinco años de estudios y del esfuerzo de todos. A esos colegas, un ¡gracias! grande, enorme.

Desde mi experiencia personal porque fue a quienes acudí para que participaran en ese empeño dentro de la disciplina de Periodismo Impreso, agradecer públicamente a los amigos de siempre: Elson Concepción (Granma), Pedro García (Bohemia) y Rufino del Valle (Instituto Internacional de Periodismo José Martí), quienes se impusieron a sus propios problemas de salud –la edad no perdona- y rindieron informes avalados por sus respectivas experticias profesionales.

Y, en particular, quiero destacar el trabajo que en la evaluación de tesis vinculadas con sus campos de trabajo o de estudio, realizaron jóvenes talentosos que hoy están en nuestros medios, formados por la Facultad de Comunicación, y de quienes me/nos enorgullezco/enorgullecemos: David Rodríguez Sánchez-Galarraga, Karlienys Calzadilla Padilla y Rogmary García Sánchez (Redacción Deportiva de la TV), Dairon Miranda Quintero (ICAIC) y María Karla Villar Mora (Habana Radio). Sus informes fueron de un rigor y agudeza que responden a la propia referencia que dejaron sus tesis en FCOM.

Y agradezco con nombre y apellidos porque no conozco otra manera mejor de hacerlo que la martiana. Que quede alto y claro. ¿Y qué menos –o que más- podemos dar que el reconocimiento público?

En esta correspondencia me excusan otros compañeros que respondieron a diferentes disciplinas, tutores y tutorados. No puedo recordarlos a todos. Pero el sentimiento del departamento es el mismo: gratitud, confianza, compromiso de unirnos en una tarea que acerca como debe ser a la Academia y a los medios. A los “deberes” y a los “haceres” porque, indefectiblemente, el camino es el de evitar las brechas, sobre todo, porque somos parte de un mismo proceso de continuidad.

Ahora vuelven más desafíos para profesores y estudiantes: terminar el curso 2019-2020, recibir febrero sin deudas y comenzar un inédito momento académico que concluirá a finales de 2021, vacaciones por medio, y en el que se unen el último itinerario de cinco años y el primero de cuatro, tras los ajustes de planes en la Educación Superior. Las preguntas que nos hacemos los profesores son muchas, pues todo ha de hacerse nuevamente desde la virtualidad y no es fácil enfrentar la docencia no presencial en una carrera que tradicionalmente la ha tenido, aplicar exámenes a distancia, concebir consultas tú-a-tú en el ciberespacio e interrelacionarse con aulas de una masividad impresionante.

Contamos con jóvenes crecidos en su madurez en este período de resilencia, partícipes en la línea roja de los centros de aislamientos, involucrados en cuanto proyecto convocan las organizaciones de una Facultad que no duerme, tributando como reporteros en diversos medios y emitiendo opiniones en las redes sociales. Ellos y los profesores estamos convencidos de que a todos los retos daremos soluciones. Y junto a nosotros estarán, otra vez, los compañeros de siempre.