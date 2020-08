La profesión que escogí me ha obligado a ser “organizado” y a conservar textos, grabaciones magnetofónicas e imágenes en fotografías, películas y casetes de video…, ¡pero qué trabajo me cuesta encontrar algo cuando lo necesito! Bienaventurados los que crecieron en la Era Digital y no sueltan el móvil; lo tienen todo a mano o lo bajan de la nube.

Guardé durante más de treinta años una conversación telefónica en un casete de audio. Tiene menos de cinco minutos de duración, pero no deja de resultar curiosa y, -en su momento-, fue muy actual. Con ella armé una información y un colega me embulló para que la presentara a concurso en 1988.

Conservo la transcripción textual del guion en inglés y español, la ficha técnica y la certificación de salida “al aire” de Radio Habana Cuba, dirigida al Jurado del Concurso Periodístico 26 de Julio.

Di con estos papeles después de una exhaustiva labor de búsqueda. El afán de conservar cosas debe tener un límite. El casete apareció junto a dos centenares más en una caja de cartón, pero sólo puede servir de recuerdo. Aunque conservo también mi vieja casetera Sony, hace mucho tiempo que la guardo como pieza de museo, entre un radio VEF de onda corta, una cámara Zorki con hongos en el lente y un fragmento de carbón mineral recuperado del vapor USS Merrimac, hundido en la bahía de Santiago de Cuba en 1898.

Presenté a concurso la versión en español, pero se transmitió en inglés, francés, portugués y árabe. Obtuve el primer premio en el género información para radio, en aquella edición del Concurso.

No me extiendo en datos preliminares porque el guion da el contexto suficiente.

RADIO HABANA CUBA SERVICIO INFORMATIVO

ONDA CORTA ___ X ___ ONDA MEDIA ___ X ___ T: 4:40 HORA _____

No. I N FECHA FUENTE RED. TRAD. J´RED.

X 8 JULIO 1987 llamada teléf. AMB AMB

RÓTULO SALIÓ EN LOS NOTICIEROS

LA CIA GUARDA SILENCIO… 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

NO DEJAR MARGEN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CUBA SON PUESTAS AL DESCUBIERTO MEDIANTE UNA SERIE DE PROGRAMAS QUE OFRECE LA TELEVISIÓN CUBANA DESDE EL LUNES ÚLTIMO…

MEDIANTE FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS AUTÉNTICAS, EL PRIMER PROGRAMA MOSTRÓ LAS DIVERSAS OPERACIONES DE ESPIONAJE QUE, DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, HAN VENIDO REALIZANDO MAS DE OCHENTA OFICIALES DE LA CIA, ACREDITADOS COMO DIPLOMÁTICOS PERMANENTES DE LA OFICINA DE INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA HABANA, EN UNOS CASOS, Y EN OTROS COMO DIPLOMÁTICOS EN TRÁNSITO…

ANTE TALES EVIDENCIAS, ME COMUNIQUÉ TELEFÓNICAMENTE CON LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CIA, WILLIAM WEBSTER, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO…

(SONIDO) (Teléfono suena; responden; voces)

–C. I. A.

-(Operadora) Hable, por favor…

-Hello…

-Yes…

-Is that the Central Intelligence Agency…?

-Yes, it is, sir…

-This is Armando Morales. I´m calling from Radio Havana Cuba…

-Uh huh…

(SONIDO BAJA A FONDO)

DESPUÉS DE IDENTIFICARME DEBIDAMENTE, INTENTÉ COMUNICAR CON EL DIRECTOR DE LA CIA, O AL MENOS CON ALGÚN FUNCIONARIO O VOCERO… ERA UNA VOZ FEMENINA, PROBABLEMENTE LA DE ALGUNA SECRETARIA QUE TOMÓ NOTA Y ME PIDIÓ QUE ESPERARA…

(SUBE SONIDO) -Hold on, please…

LA SECRETARIA PASÓ LA LLAMADA Y TRANSCURRIERON TREINTA SEGUNDOS ANTES DE QUE OTRA VOZ FEMENINA, EN UN TONO RÍSPIDO, SALIERA AL TELÉFONO…

(CORTE A) -Hello…

-Yes…! Who am I speaking with…?!

(SONIDO BAJA A FONDO) (VOICE OVER)

MUJER : Sí, ¡¿con quién hablo…?!

HOMBRE : Mi nombre es Armando Morales. Soy periodista de Radio Habana Cuba. ¿Pudiera hablar con el director Webster, por favor?

MUJER : ¡¿En relación con qué, señor…?!

HOMBRE : Bien, mi llamada está relacionada con las revelaciones sobre las actividades de la CIA en La Habana que han aparecido en la Televisión Cubana. ¿Con quién pudiera hablar en relación con esto…?

MUJER : Okey… Usted tendrá que hablar conmigo… ¿De qué número habla usted?

HOMBRE : Llamo desde La Habana. Mi emisora es Radio Habana Cuba y mi nombre es Armando Morales.

MUJER : Okey… ¿De qué número está usted hablando?

HOMBRE : El teléfono de la emisora es el 7-4954…

MUJER : Okey… ¡¿Y qué es lo que desea conocer…?! ¡¿Qué es eso que usted pregunta?!

HOMBRE : ¿Me puede decir su nombre, por favor…?

MUJER : ¡¡No…!! ¡¡No se lo voy a decir…!!

HOMBRE : Bueno… En un programa de la Televisión Cubana se acusa al Gobierno de los Estados Unidos de utilizar su Oficina de Intereses en La Habana para realizar actividades de espionaje y subversión en Cuba… ¿Sabía usted de esto…?

MUJER : No. No lo he visto…

HOMBRE : Bien. En ese caso, ¿negaría usted que oficiales de la CIA operan desde la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana?

MUJER : ¡¡Yo no voy a confirmar ni a negar nada, señor…!! ¡¿Qué es…?! ¡¿Qué importancia iene esto…?! ¡¡¿Para qué está usted llamando…?!!

HOMBRE : Porque necesito una declaración de ustedes…

MUJER : ¡Lo siento…!

HOMBRE : ¿Hay alguna otra persona con quien yo pueda hablar acerca de esto?

MUJER : ¡¡No la hay…!! ¡¡¿A quién representa usted…?!!

HOMBRE : Yo represento a una emisora de radio; Radio Habana Cuba.

(SONIDO BAJA A FONDO)

DESPUÉS QUE ME IDENTIFICARA POR QUINTA VEZ ANTE LA FUNCIONARIA DE LA CIA, HUBO UNA PAUSA PROLONGADA…

(SUBE SONIDO) -Hello…

-Yes…

-Are you there…?

(SONIDO BAJA A FONDO) (VOICE OVER)

HOMBRE : Hola…

MUJER : Sí…

HOMBRE : ¿Está usted ahí…?

MUJER : Sí. Estoy aquí… Espere un segundo…

A TODAS LUCES, LA LLAMADA HABÍA CAUSADO UN INESPERADO TRASTORNO EN EL CUARTEL GENERAL DE LA CIA… LA FUNCIONARIA DE LA AGENCIA, QUE NO QUISO SER IDENTIFICADA, BUSCABA OTRA PERSONA A QUIEN PASAR LA MOLESTA LLAMADA DEL REPORTERO DE RADIO HABANA CUBA… DESPUÉS DE TRES INTERMINABLES MINUTOS, OTRA VOZ FEMENINA Y EN UN TONO AMABLE SE DEJÓ ESCUCHAR DEL OTRO LADO DE LA LÍNEA…

(SONIDO) -Yes, can I help you?

-I´m calling concerning revelations about CIA activities in Havana…

(SONIDO BAJA A FONDO) (VOICE OVER)

MUJER : Sí… ¿en qué puedo ayudarlo?

HOMBRE : Mi llamada está relacionada con revelaciones sobre las actividades de la CIA en

La Habana, que han estado apareciendo en la Televisión Cubana. ¿Pudiera obtener algún comentario sobre eso, por favor?

MUJER : Nuestra reacción sería que ni confirmamos ni negamos alegaciones sobre actividades de inteligencia.

HOMBRE : En el programa se acusa al Gobierno de Estados Unidos de utilizar su Oficina de Intereses para realizar actividades de espionaje y subversión en Cuba.

MUJER : Sí… No es la primera vez que se nos acusa de hacer esas cosas… Pero la posición de la Agencia es no confirmar ni negar alegaciones sobre actividades de inteligencia.

HOMBRE : ¿Pudiera darme su nombre, por favor?

MUJER : Mi nombre es Sharon Foster.

HOMBRE : ¿Pudiera llamarla otra vez…? Porque se trata de una serie de programas y… pueden aparecer otras cosas…

MUJER : Bueno…, usted… Usted puede volver a llamar, pero probablemente obtendrá la misma declaración. Pero puede volver a llamarnos, con toda seguridad.

EN VISTA DE QUE LA CIA NO TENÍA NADA QUE DECIR, INTENTÉ ESTABLECER CONTACTO CON EL SEÑOR DONALD SHEEHAN , JEFE INTERINO DE LA OFICINA DE INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA HABANA… SU SECRETARIA SE LIMITÓ A DECIR QUE “COMO ÉL LE HA DICHO A OTROS ÓRGANOS DE PRENSA, NO TIENE COMENTARIOS QUE HACER TODAVÍA” … PARA RADIO HABANA CUBA

REPORTÓ ARMANDO MORALES…