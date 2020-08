COVID-19: La vacuna rusa se basa en virus vectores

La vacuna rusa contra el coronavirus no tuvo que ser creada desde cero. Durante tres años, los investigadores ya habían estado preparando un fármaco contra el virus MERS. Al igual que el SARS-CoV-2, el MERS pertenece al género de los betacoronavirus.

«Por eso, cuando apareció otro coronavirus, hermano cercano del mismo grupo de los betacoronavirus, no tuvimos ninguna duda de qué y cómo hacer. Fue un copiar y pegar», aclaró Denís Logunov, vicedirector del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

De acuerdo con un reporte de Sputnik, para Logunovy sus colegas el trabajo comenzó en febrero, cuando este asistió a una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, después de la cual quedó le claro que había un gran problema. Cabe recordar —subraya la nota— que la OMS no reconoció la situación como una pandemia hasta marzo.

Otros detalles del reporte revelan que la vacuna del Centro Gamaleya está basada en un vector, lo que significa que se usa un virus portador que entrega la información genética del nuevo coronavirus al cuerpo humano y desencadena una respuesta inmunológica.

“Se tomó un virus no peligroso que no encaja en el genoma y que toda la humanidad enfrenta en el curso de la vida: un adenovirus”, señaló el vicedirector del Centro de Epidemiología. “Luego se le cortaron pedazos del genoma de modo que pueda llegar a las células humanas, pero no reproducirse”. Además, añadió que en este caso fue utilizado “un gen extraño a los adenovirus, pero importante para los coronavirus, que codifica la proteína S (proteína-espina)”. El adenovirus —explicó el virólogo— «puede entregarlo efectivamente, y después de dos o tres semanas no habrá ningún rastro del vector en el cuerpo».

El reporte puntualiza que Rusia va a usar una vacuna de dos vectores. Porque, “un solo vector no se reproduce, y hace falta volver a hacer una inyección. El mismo vector no se puede usar, ya que la respuesta inmune a este estaría en su pico. Pero si una persona no ha respondido a la primera inyección, como sucede, por ejemplo, con las personas mayores, hace falta reforzarla y repetir el proceso”.

Por su parte, Denís Logunov aseguró que, para finales de 2020, el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya debe alcanzar capacidad para millones de inoculaciones por año. “Mi objetivo no era ser el primero en el mundo, sino proteger a mis seres queridos«, dijo.

Denís Logunov —concluye la nota— a los 43 años es miembro de la Academia Rusa de Ciencias, lidera el grupo de desarrolladores de la primera vacuna rusa contra el coronavirus y ya se la ha inyectado a sí mismo.

(Tomado de Cuba en Resumen)