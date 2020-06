Cuba e Indonesia comparten experiencias contra la COVID-19

¿Cómo publicar con éxito sobre la COVID-19?

Un grupo de profesores y periodistas se enlazó mediante el teletrabajo para responder esa interrogante 👍👏

El próximo viernes 26, de 10.00 am a 1.00 pm, desde Cubaperiodistas, podrás asistir a un forodebate sobre el tema

