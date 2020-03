El premio de Ojito, el premio de todos…

Sin falsa modestia, segundos antes de recibir el Premio Nacional de Periodismo José Martí 2020 por la obra de la vida, máximo galardón que otorga la Unión de Periodistas de Cuba, Enrique Ojito Linares esgrimió que su impronta periodística no es nada extraordinaria.

Un criterio no compartido por quienes asistieron en la mañana de este 14 de marzo al Memorial José Martí, en La Habana, a la ceremonia de entrega del lauro y de los Premios Nacionales de Periodismo Juan Gualberto Gómez, en ocasión del Día de la Prensa Cubana.

El jurado del certamen, tras analizar 37 candidaturas, reconoció su vasta y simultánea labor profesional durante más tres décadas en la radio y la prensa escrita: la excelencia de un verbo conjugado con una visión analítica del escenario contemporáneo nacional; así como el tratamiento agudo, y no exento de belleza estilística, de temas controversiales de la realidad económica, política, cultural e ideológica de la Isla.

El José Martí, dijo Ojito, es lo segundo más importante que ha llegado a su vida luego de sus hijos. Un premio que, señaló, es también de su familia, del colectivo del periódico Escambray, de la radio espirituana y santiaguera, de sus colegas de estudio, maestros y profesores; de La Sierpe, un pueblo que vive en el Sancti Spíritus recóndito; y, ante todo, de Arelys, su compañera sentimental y de pluma.

“Suelo recordar la máxima de Tagore de que no se puede cruzar el mar simplemente estando de pie y mirando el agua. Si queremos construir una historia de la A hasta la Z, si queremos hundir el escalpelo durante una investigación, tenemos que empaparnos. Para hacer Periodismo hay que mojarse hasta el cuello si es necesario, sin temor a naufragar y a derribar muros a fuerza de ética y verbo relampagueante.

“En la Cuba profunda, he intentado descubrir la noticia en lo cotidiano; he intentado no ser rehén del periodismo impresionista. Es el camino que encontré para servir a esta isla”.

En el acto también fueron entregados los Premios Juan Gualberto Gómez por la obra del año. En Prensa Escrita, a Dayamis Sotolongo Rojas, del periódico Escambray (Premio) y a Roberto Alfonso Lara, del periódico 5 de Septiembre (Mención); en Periodismo Digital, a Rosa Miriam Elizalde, directora de Dominio Cuba (Premio) y a Loraine Bosch Taquechel, del diario Juventud Rebelde (Mención) y a Dianet Doimeadiós Guerra, de Cubadebate (Mención); en Radio a Elsa Ramos Ramírez, de Radio Sancti Spíritus (Premio) y a Aroldo García Fombellida, corresponsal de Radio Rebelde en Holguín (Mención).

En Televisión fue premiado Gianny López Brito, corresponsal del Sistema Informativo de la Televisión Cubana en Las Tunas (Premio) y Randy Alonso Falcón, director de la Mesa Redonda y de Cubadebate (Mención); en Fotorreporterismo, a Abel Rojas Barallobre, del rotativo Juventud Rebelde (Premio) y a José “Tito” Meriño, de la agencia Prensa Latina (Mención); en Gráfica, a Dariagna Steyners Patiño, de la revista Juventud Técnica (Premio) y a Osvaldo Gutiérrez Gómez, de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Ciego de Ávila (Mención).

Mediante una misiva, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, trasmitió a los asistentes y al resto del gremio sus felicitaciones por el Día de la Prensa Cubana.

Víctor Gaute López, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, señaló los estrechos lazos de la profesión con la historia de la Patria, destacó la participación de los comunicadores y periodistas en todos los acontecimientos políticos, culturales y económicos de la nación, y extendió, en nombre del Partido, parabienes por la fecha.

También, como parte de la ceremonia, se inauguró la exposición colectiva “Lentes y matices en el alma de Cuba”, de los fotorreporteros René Pérez Massola, Ricardo López Hevia, Roberto Garaycoa Martínez, Roberto Suárez Piñón, José “Tito” Meriño y Abel Rojas Barallobre.

El Día de la Prensa Cubana se celebra cada 14 de marzo, en conmemoración a que en igual día del año 1892 José Martí fundara su periódico Patria.