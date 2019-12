En Santa Cruz del Sur: de videoclub a corresponsalía de televisión

La prensa cienfueguera en la práctica del softball #softball , #prensa , #Cienfuegos El equipo de softball de la prensa cienfueguera se enfrenta hoy en los juegos de entrenamiento a un elenco conformado por entrenadores de la EIDE y la ESPA sureña. Más que una competencia, son topes amistosos para fomentar la práctica de deportes en nuestro sector y las relaciones fraternales con otras organizaciones. A partir de Enero estará el equipo de la prensa en un campeonato todos los sábados contra un equipo del INDER, uno del MININT y uno de FAR. ... See MoreSee Less

Anuncian ganadores del Encuentro Nacional de la Crónica 2019 en Cienfuegos

#Crónicas, #Cienfuegos, #Concurso, #MiguelÁngeldelaTorre

Los ganadores del Encuentro Nacional de la Crónica Miguel Angel de la Torre 2019 en Cienfuegos fueron anunciados en las categorías de Prensa plana, Radio, Televisión, Prensa Digital y Estudiantes.

Sabdiel Batista Díaz, presidente de la delegación provincial de la Unión de Periodistas de Cuba en Cienfuegos informó que este año se recibieron un total de 72 obras, una gran parte procedentes de los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Habana.

📰 • El premio en Prensa plana, el jurado lo otorgó a la crónica “XY”, de la periodista Rosana Rivero Ricardo, del periódico Ahora, de Holguín, quien a través de un lenguaje ameno y sencillo, configura un relato que dibuja en su narración imágenes que enuncian el machismo hegemónico imperante en la sociedad cubana, como recurso para denunciar el abuso sexual del que suelen ser víctimas los niños, sobre todo del sexo masculino.

📟 • En Radio el lauro fue para la periodista Arelys García Acosta, de Radio Sancti Spíritus con la crónica “Tanya Herrera y los milagros de la inseminación ganadera” por tratarse de una excelente historia, realización impecable, buen tiempo, texto radial coherente, escritura limpia sin frases lechas, no hay exceso de subordinadas ni lenguaje barroco. Resalta la gente común, con oficios inauditos. Narra con sencillez. El jurado destacó el uso de recursos como la dramatización, hecho que enriquece el relato radial.

📟 • Mención en este apartado para “Crónica a Papita”, de la periodista Leydiana Leyva Romero, de Radio Victoria, Las Tunas, quien logró una crónica sobre una peculiar longeva de un Hogar de Ancianos. Es un tema de extremada sensibilidad e impacto social: el cuidado de los adultos mayores en instituciones de la salud. Usa de la voz de la protagonista en función de atrapar al oyente. Es una historia conmovedora. Explota las aristas propias de la personalidad de la anciana como hilo fundamental de la narración, con respeto y coherencia. Mantiene atraído al radioescucha sobre las travesuras de “Papita” con la sencillez en el lenguaje.

💻 • El premio en la categoría de Periodismo Digital resultó la crónica “Vi Gagá” de la periodista Zucel Aleida de la Peña Mora, de Las Tunas. Es una excelente crónica sobre costumbres y tradiciones religiosas y sociales franco haitianas arraigadas en las celebraciones por la Semana Santa en Las Tunas. Cumple con todos los requisitos del género periodísticos y utiliza las herramientas del periodismo digital. La crónica tiene texto, fotos, video, audio, hipervínculos e hipertextos que son elementos multimediales que distinguen el periodismo digital.

📺 • En Televisión la obra titulada Acompañarte, de Gianny López Brito, de Tunas Visión, porque conjuga eficaz y originalmente recursos expresivos que nos emocionan y sensibilizan con el drama expuesto. Efectos, sonido ambiente y banda sonora refuerzan el valor testimonial que el cronista otorga a un relato que no necesita de palabras para explicarse. Es una narración icónica, donde la fuerza de las imágenes y el inteligente manejo del tempo, legitiman la actitud testimonial del autor que nos informa sobre una realidad a la vez que la interpreta, como se espera de toda buena crónica.

📚 • “Abuela y la carretera”, del estudiante Mario Ernesto Almeida, de la UH, resultó ganadora por lograr narrar parte de su niñez y las peripecias de su abuela durante un periodo de escasez económica para viajar y hacer su vida en un pueblecito de campo. Usa acertados atractivos adjetivos y construcciones gramaticales exactas para narrar una historia, salida de sus recuerdos de niño y de cómo veía el mundo de los adultos.

En los trabajos presentados se vieron relatos realistas sobre la sociedad cubana, que muestran desde las relaciones de familia hasta los signos de violencia en Cuba. Las crónicas muestran casi exactamente las evocaciones de la sociedad, sentimientos y pensamientos del ser humano de estos tiempos.

En algunas de las crónicas el periodistas-narrador se planta en medio de la vida cotidiana y hace observaciones. Pero otras veces es parte de lo narrado.

En estos tiempos de inmediatez muchos profesionales de la palabra manifiestan que morirá el género de Crónicas, pero si seguimos aportando con su cultivo y premiando a sus mejores exponentes entonces seguiremos viendo cada año muestras de un excelente periodismo. ... See MoreSee Less

