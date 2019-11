Ricardo Ronquillo: “Es vital promover la transformación editorial”

Un balance del resultado del proceso de talleres creativos “Cambio salarial, cambio editorial” realizados en la mayoría de las delegaciones de base de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en los dos últimos meses, ocupó gran parte de la agenda del IV Pleno del Comité Nacional de la organización, este 28 de noviembre.

Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la Upec, consideró que esta fue la tarea más importante desarrollada por sus afiliados en el año en curso, pues el objetivo es concretar una plataforma de proyectos que aceleren la creación de un nuevo modelo de prensa para el socialismo en Cuba (principal llamamiento del último cónclave de los periodistas cubanos, realizado en julio de 2018).

Ronquillo compartió que, aunque hubo colegas a los que no les gustó el nombre de los talleres, el ambiente en los medios tras el reciente aumento salarial en el sector de la prensa propició una oportunidad para el debate y el análisis de las rutinas productivas.

Señaló que el principal elemento que debe acompañar la transformación de la gestión editorial de los medios del sistema de prensa pública en el país es un cambio de mentalidad, como en otros ámbitos de nuestra sociedad, un cambio que es preciso impulsar pues está en juego su credibilidad y su capacidad de influir en los públicos.

Apuntó que se necesitan nuevos paradigmas comunicativos y narrativas que se parezcan a los destinatarios de la sociedad actual; también, insistió en lo imperioso de agendas mediáticas que privilegien el tema Cuba desde los intereses particulares de sus audiencias.

“Hoy no podemos generar contenidos como lo hemos hecho siempre. Hemos hablado mucho del cambio, y de hecho en no pocos medios se han impulsado importantes proyectos que apuntan en esa dirección, pero no en todos los lugares hemos sido capaces de desarrollarlo”.

Subrayó que los talleres evidenciaron que no todos los medios están listos para la transformación, por lo que se precisa del liderazgo de la Upec, de los profesionales más avezados y con mayores competencias y de los directivos. Recordando a Fidel, dijo que es muy importante “conspirar” entre todos para abrir camino a las ideas más innovadoras.

“Todo lo que hagamos tiene que estar en función de promover la transformación editorial”, expuso el presidente de la Upec, quien afirmó que desde la organización y sus instituciones (como es el caso de los cursos del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”), se alinean todos los esfuerzos y proyectos de trabajo para darle sentido y coherencia a ese propósito; y convocó a lograr que el sistema más innovador, transformador y cambiante sea el de los medios públicos, con el liderazgo de sus directivos.

José Alejandro Rodríguez, periodista del diario Juventud Rebelde, dijo que es una responsabilidad de quienes dirigen los órganos de prensa que en la construcción de la agenda mediática participen todos los miembros de su colectivo profesional.

Igualmente, señaló que un elemento indispensable para hacerla atractiva es acabar de comprender que la propaganda no es periodismo. “Debemos sugerir, más que evidenciar. Invitó a realizar preguntas indagatorias, complejas y difíciles, que no tienen que ser interpretadas como cuestionadoras del proyecto político de la Revolución, sino como parte del ejercicio de contrapeso que le corresponde a la prensa en el socialismo.

Roger Ricardo Luis, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, acentuó que la agenda pública no puede seguir siendo la cenicienta de los medios públicos. Enfatizó en que además de plataformas comunicativas actualizadas se necesitan relatos periodísticos que las respalden. Apostó por un mejor aprovechamiento de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de Periodismo en los medios y por revertir en la trasformación mediática los resultados de sus investigaciones de diploma.

Mientras, Abdiel Bermúdez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, invitó a ser menos remolones en determinados contextos informativos y dejar de esperar una señal positiva “de arriba”. Dijo que para mantener la hegemonía de las audiencias en nuestros medios se requiere, igualmente, de decisores competentes y de la eliminación de mecanismos obsoletos que rigen el periodismo.

“La regulación cuando es excesiva enquista y es contrarrevolucionaria. Los problemas de credibilidad se curan si realizamos un periodismo más responsable, y lograrlo es también una tarea de la Upec”.

Sabdiel Batista, presidente del gremio en la provincia de Cienfuegos, resaltó que de los talleres creativos emergieron propuestas como la de aumentar la plantilla en los medios e incorporar a la creación de contenidos habilidades y funciones que no están en el plan de estudio de la carrera, consideraciones que trascienden el campo de actuación de la Upec y los de los medios, por lo que sería importante, en aras de su concreción, articularse con instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que sí tiene poder de decisión en esos ámbitos.

En referencia a los proyectos presentados en los talleres creativos, Ariel Terrero, vicepresidente de la Upec, expresó que la organización tiene el desafío de apoyar a aquellos con mayor perspectiva de éxito. Los resultados –destacó– más sobresalientes serán presentados en el Festival Nacional de la Prensa el próximo año 2020.

Enrique Villuendas, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hizo un pormenorizado recorrido del avance de la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno. En ese sentido, resaltó la forma en que, desde el propio Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, se le está dando la relevancia necesaria a la comunicación como un recurso estratégico, lo cual se evidencia, entre otros muchos síntomas, con la presencia del equipo de Gobierno en las redes sociales, así como en espacios como la Mesa Redonda de la Televisión.

Agregó que ya está constituido el Grupo de Trabajo Permanente que elabora las propuestas para la conformación de un organismo de la Administración Central del Estado para atender la comunicación y se siguen encausando los instrumentos legales para la aplicación de la mencionada Política.

Villuendas exaltó que escuchar las intervenciones en el pleno fue una experiencia enriquecedora, en aras de comprender los complejos campos de acción de la comunicación y el periodismo. Dijo que, cada vez más, desde todas las estructuras del Partido se va ganando en claridad y conciencia respecto a estos temas.

Asimismo, reconoció la alta valoración que el Partido tiene de los cuadros de la prensa —que realizan su labor de dirección en medio de muy complejos problemas— cuyas responsabilidades centrales son reconocidas en todos los documentos del Partido y en la Política de Comunicación, por lo que destacó la trascendencia de que, para el éxito de las transformaciones que se requieren en la prensa, cumplan con sus indelegables encomiendas.

El funcionario recordó los preceptos de Julio García Luis, Premio Nacional de Periodismo José Martí y uno de los más importantes estudiosos de la comunicación y el periodismo en Cuba, acerca de los cuadros, a quienes veía como los representantes del Partido y sus políticas en los medios, para lo cual requieren estar dotados de una gran sensibilidad política.

Hizo hincapié en la preparación de los periodistas y en la importancia de que desde las delegaciones de base de la Upec se incida en las necesidades de superación de sus afiliados.

El pleno también fue propicio para la aprobación de algunos cambios en el Reglamento del Código de Ética de la organización, ajustados a los cambios que trajo el nuevo Código que fuera aprobado en la anterior reunión del Comité Nacional, tras un proceso de consulta en todas las estructuras de la Upec del país.

Para el periodista Luis Sexto, Premio Nacional de Periodismo José Martí y presidente de la Comisión Nacional de Ética de la Upec, el documento rubricado no es un papel más sino una brújula cuyo respeto, junto a la impronta profesional, será una carta de presentación.

De igual manera, la actual presidencia nacional de la Upec rindió cuentas del primer año de su mandato: meses de trabajo por proyectos, articulados con el fin de catalizar la construcción de un nuevo modelo de prensa para el socialismo en Cuba; y que incluyen, entre otros empeños, un nuevo diseño de su página Cubaperiodistas, la creación de infraestructura tecnológica para la socialización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el estrechamiento de lazos colaborativos con instituciones nacionales y organizaciones internacionales.