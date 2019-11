La Vuelta Abajo, un espacio de debate de los jóvenes radialistas

Estimular la excelencia y profesionalidad en la creación de las nuevas generaciones de realizadores de Cuba, deviene meta del Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo, que cada año desde 2012 tiene por sede a la ciudad de Pinar del Río.

Esta séptima edición, a celebrarse del 5 al 9 de noviembre próximos, está dedicada a los 50 años de la emisora provincial Radio Guamá.

Mostrar la calidad de los productos radiofónicos producidos por los jóvenes en el país, también es objetivo de la cita, que prevé la participación de más de una treintena de realizadores de 11

provincias.

De forma paralela, de acuerdo con los organizadores, sesionará un evento teórico-práctico sobre el empleo de las redes sociales en función de la programación radial y su planificación.

Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Dirección Provincial de Radio en el occidental territorio, en el Encuentro se concursará en varias categorías: propaganda directa, mensaje de bien público, mensaje de comunicación política, géneros informativos, comentario, entrevista, reportaje testimonio, radiodocumental, noticiero y revista informativa.

Yusley Izquierdo, coordinador de La Vueltaba Abajo y vicepresidente de la AHS en la provincia, explicó que también se competirá en programas para jóvenes, cultural, de variedades, histórico, de debate y musical; y en revista variada.

Señaló que se entregarán tres grandes premios: el “Juan Hernández in memoriam”, correspondiente a propaganda; “Jorge López in memoriam” para programas informativos y “Nicolás Martínez in memoriam” en reconocimiento al producto juvenil más destacado.

El Jurado estará compuesto por jóvenes artistas del medio radial y otros especialistas invitados para temas específicos, precisó.

También, como en cada entrega del Encuentro y Concurso, se adjudicarán estímulos a la mejor dirección, asesoría, grabación y edición, guion, locución femenina y masculina y operador de máster.

Categorías especiales distinguirán el más destacado Programa para radio universitaria; y los Premios Colaterales Guamá y UNEAC agasajarán al mejor trabajo dedicado a la urbe pinareña y al quehacer de la AHS, en ese orden.